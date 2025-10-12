Un centenar de expertos y entidades asisten en Ponferrada a la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática La vicepresidenta tercera inaugura mañana la cita a la que también se espera la asistencia de otros tres ministros

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, será la encargada de inaugurar este lunes la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en Ponferrada hasta el martes.

La cita, que reunirá a un centenar de expertos y entidades, contará también en su apertura con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y también está anunciada la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el inicio de la sesión, anunciado para las 11 de la mañana.

Además, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes a una de las ágoras programadas, en concreto, la que está dedicada a la comunidad científica, a las 13.15 horas.

Aunque inicialmente se había contemplado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitase Ponferrada para participar en un encuentro que responde al anuncio hecho por él de la puesta en marcha del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática el pasado 17 de agosto, tras visitar zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense, motivos de agenda impiden que se cumple esa previsión. Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo central es uno de los mandatarios que asiste este lunes en Egipto a la firma del acuerdo de fin de la guerra en Gaza.

