El casco antiguo, contra el soterramiento de avenida del Castillo: «Es un error mayúsculo»

El casco antiguo de Ponferrada se rebela contra el soterramiento de la avenida del Castillo. La asociación de vecinos ha iniciado una recogida de firmas para exigir al equipo de gobierno que conforman PP, CB y Vox que haga uso del «sentido común» para frenar la puesta en marcha del proyecto estrella del programa electoral de los bercianistas.

«Comerciantes y ciudadanos consideran que es un error mayúsculo y nadie lo entiende», lamentó el presidente del colectivo vecinal, Luciano Arias. Deja claro que la decisión de movilizarse se adoptó por mayoría absoluta de los miembros de la asociación en la asamblea celebrada en la mañana de este sábado. «Fue por el clamor popular, es una iniciativa que nace de la ciudadanía», remarcó.

La recogida de firmas se extenderá más allá del casco antiguo y se llevará a cabo en comercios y establecimientos de toda la ciudad al constatar el malestar y la inquietud existente entre ciudadanos y asociaciones. «A nadie le encaja», señaló Arias, dado que entiende que «aquí lo que falla es el sentido común».

No entiende cómo es posible que desde la Unión Europea se den señales de eliminar el tráfico del centro de las ciudades y se proponga en Ponferrada este soterramiento, «una obra que costará una cantidad ingente de dinero y que no va a a impedir el tráfico sino que va a continuar, simplemente que no se va a ver». «Lo que estamos haciendo es tapando una parte del tráfico que concurre por la parte más cercana al castillo y a la iglesia de San Andres», subrayó.

Desde la asociación de vecinos del casco antiguo de la capital berciana van más allá y manifiestan su temor a que la ejecución de este proyecto pueda acabar con restos del patrimonio histórico de la ciudad. «Tenemos un miedo enorme a que se lleguen a acometer esas obras que pueden encontrar cualquier resto, como se encontró hace años en la calle Paraisín parte de la muralla y qué hicieron, enterrarlo, osea que lo que hagan es destruir lo que puedan encontrar», aseveró su presidente.

Por ello consideran que es preferible «que no se toque nada» e invita al Ayuntamiento a retomar y apostar por la puesta en marcha la circunvalación de la Ronda Sur que permita, en un futuro, peatonalizar la parte histórixa de la ciudad. «Es lo más práctico y lo más sensato, sacar el tráfico del casco antiguo y, en un futuro, cuando esté construida, que eso no se hace de un día para otro, peatonalizar toda esa zona para que todo turistas, peregrinos y ciudadanos de Ponferrada puedan disfrutar del castillo y de todo el casco antiguo».