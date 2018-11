Carmen Maura llega al Bergidum con 'La golondrina', una conmovedora historia con el terrorismo islámico como telón de fondo Los actores Carmen Maura y Félix Gómez. La actriz vuelve a los escenarios con un texto de Guillén Clua inspirado en una inspirado en la terrible masacre yihadista en un club gay de Orlando en junio de 2016 ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 12 noviembre 2018, 10:28

'La golondrina', un texto de Guillén Clua inspirado en la terrible masacre yihadista en un club gay de Orlando (Florida), en junio de 2016, ha conseguido que Carmen Maura, una de las actrices más importantes este país, vuelva a los escenarios. La función llega al Bergidum el próximo viernes, 16 de noviembre.

'La Golondrina' es una conmovedora historia que tiene el terrorismo islámico como telón de fondo. Maura da vida a una severa profesora de canto ante la que aparece un joven que desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida recientemente. A medida que se conocen, los personajes van desgranando detalles de su pasado, profundamente marcado por un atentado terrorista islamista que sufrió la ciudad el año anterior.

El significado real de ese ataque, las motivaciones del terrorista y la alargada sombra de sus víctimas provocan un duro enfrentamiento entre Amelia y Ramón que les lleva a descubrir la verdad sobre aquellos terribles acontecimientos, una verdad que les obliga a reflexionar sobre sus propias identidades, la aceptación de la pérdida y la fragilidad del amor, desnudándose hasta tal punto que sus destinos quedarán unidos para siempre en un canto común a la vida.

Acompañada en escena por Félix Gómez y bajo la dirección de Josep Maria Mestres, Carmen Maura protagoniza una pieza de alto voltaje emocional, «conmovedora, clara e intensa», en definición del crítico Marcos Ordóñez. Fue el texto el que convenció a la actriz de este regreso al teatro, a pesar de su nula disposición a representar un drama en escena.

El texto se inspira directamente en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando (EE.UU.) de junio de 2016 en el que murieron 49 personas, pero La golondrina no habla solo de ese atentado. En ella también resuenan las tragedias de la Sala Bataclán de París, del paseo marítimo de Niza, de Las Ramblas de Barcelona... y trata de comprender el sinsentido del horror, las consecuencias del odio y las estrategias que utilizamos para que no nos destruyan el alma. Cuando Amelia y Ramón se conocen, tienen dos caminos ante sí: pueden elegir odiarse o caminar juntos. Los dos tienen motivos para hacerse aún más daño del que han sufrido o reconocerse en el dolor del otro para no permitir que las bestias ganen. De algún modo son como todos nosotros, porque ante un ataque indiscriminado todos somos víctimas, estuviéramos o no allí, y todos nos enfrentamos a la misma encrucijada: odio o amor. Nuestro mundo depende de la dirección que tomemos.