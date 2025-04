Carla Lourdes, la cantautora berciana que hizo su primer disco con un crowfunding

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 5 de abril 2025, 09:13 Comenta Compartir

La cantautora ponferradina Carla Lourdes estrenará su primer trabajo discográfico de larga duración el próximo día 25 de abril. Será su álbum debut después de sacar el mercado su primer EP hace dos años. Un trabajo de estudio que es fruto de una campaña de crowfunding que se hizo en noviembre de 2023 y en la que participaron más de 200 personas. «Fue una locura muy guay y gracias a esa gente tenemos el álbum que sale ahora en abril», señala.

Son nueve canciones «muy bonitas» en un trabajo discográfico en el que hay de todo «para bailar, emocionarse y dejarse llevar», explica. Nueve temas en vinilo y CD con uno más con un directo acústico que se grabó en el salón de su casa «como regalo a la gente que compre el formato».

El disco se titula 'El día que descubrí el lunar de tu oreja' y son «acercamientos emocionales» hechos canciones. «El título hace referencia al momento en el que estás lo suficientemente cerca para apreciar algo que no apreciarías a simple vista», explica Carla Lourdes. «Cada canción es un acercamiento a una emoción incómoda, ya sea buena o mala, simplemente que hay que desgranar un poquito más», remarca.

Letras con historias

La cantautora ponferradina parte de un pop «bastante clásico» pero sus letras es lo que más peso tiene para ella. «No es un pop que tenga una estructura básica o un estribillo que se repita mil veces sino que todas las letras tienen historias que contar», explica. En este trabajo se mezcla sonidos un poco más novedosos con «sintetizadores, más electrónicos, para irnos más a un indie o un pop electrónico». Cuatro músicos le acompañan sobre el escenario al que se suma la maestría de un técnico de sonido. «No podemos ir a ninguna parte sin él», remarca entre risas.

El primer adelanto del disco fue su EP 'Equilibrio', que salió en octubre de 2024. En enero de 2025 lanzó 'Ficción' y el último fue 'La Calma' que salió en febrero. El disco debut de Carla Lourdes se grabó en un estudio en Porriño (Pontevedra) y se mezcló en Madrid pero mantiene su esencia como cantautora. «Tampoco quería dejar de lado la raíz de todo que es al final yo en mi casa con una guitarra escribiendo las canciones que luego cobran sentido en el estudio».

Esta artista berciana es enfermera aunque inicialmente su pasión por la música estuvo «por delante» de cualquier otra cosa. «Cuando eres más joven a lo mejor no lo ves claro y te apetece lo típico, estudiar una carrera que te llame la atención también», apunta. Ella hizo enfermería, una profesión que le encanta y que sigue ejerciendo, pero el tema de la música lo llevaba por detrás. «Componía mis canciones pero tampoco me atrevía a compartirlas por miedo, vergüenza, por qué dirán y todo esto», explica.

Ampliar La artista ponferradina estrenará su disco en directo en Vigo y Madrid. Bárbara Ceballos

La pandemia, el detonante

Fue a raíz de la pandemia cuando se decidió a lanzarse. «Nos vimos un poco todos parados y también paralelamente estaba viviendo la enfermedad de mi madre y cuando te ves en una situación extrema, que la vida se acaba más pronto de lo que crees o te paran qué es lo que querrías estar haciendo, me hice esa pregunta y dije yo quiero tocar mis canciones y el primer paso para eso es compartirlas». Y poco a poco «empezó a ir todo bastante natural y orgánico».

Empezó a componer a los 15 años. «Te diría a los 14 pero en ese momento no sabía lo que era la inspiración, yo decía voy a escribir sobre esto, súper forzada». Luego las canciones empezaron a llegar por pura necesidad. «Necesitas darle forma a emociones y a sentimientos que no eres capaz de expresar de otra manera», destaca. Ahí surgieron sus primeras letras «que no verán la luz jamás pero que ahí están».

Carla Lourdes nació en Ponferrada y vivió sus primeros años en Puente de Domingo Flórez, localidad de donde esta una parte de su familia, la otra de Quereño (Orense). Con 7 años volvió a la capital berciana «porque daba más oportunidades para todo». Aquí tuvo su formación de música clásica y estudió violín hasta el Profesional en el Conservatorio Cristóbal Halffter. Fue en su ciudad natal donde vivió hasta que se mudó a Vigo a estudiar a la universidad y se quedó.

«Ponferrada es mi casa, mi tierra»

En Galicia lleva afincada más de diez años pero su familia sigue estando en El Bierzo, su comarca natal a la que se siente profundamente ligada aunque su carrera profesional la ha desarrollado en Vigo. «Fue bastante clave para quedarme pero sí que mi familia está en Ponferrada y es mi casa, es mi tierra», subraya. Una tierra a la que siempre le encanta hacer el camino de retorno. «Cuando vuelvo ya en Villamartín digo estoy llegando a casa».

El disco se presentará en directo en Vigo (2 de mayo, La Fábrica de chocolate) y en Madrid (10 de mayo, Cadavra club) aunque asegura que están trabajando para que sus canciones se presenten también en Ponferrada. «Yo cien por cien quiero aunque no sea una presentación en sala porque igual por tiempos no puede ser, pues igual cerca de las fiestas de la Encina», apunta. Por eso no duda en hacer un llamamiento «para que me escuchen y me dejen llevar el disco y toda la banda a casa porque también tengo ganas, siempre da gusto volver».