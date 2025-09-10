leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada de bienvenida en el campus de Ponferrada.

El Campus de Ponferrada abre el curso con una jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes

La 'paellada' organizada por la Asociación de Estudiantes de la ULE pone el broche final a la jornada

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:03

Ilusión y nervios. El Campus de Ponferrada de la Universidad de León ha dado inicio este miércoles 10 de septiembre al curso académico 2025/2026 con una jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes.

Tanto la vicerrectora del campus, Pilar Marqués, como el resto de docentes y directores de área se han dirigido a los nuevos alumnos ofreciéndoles orientación y ayuda en esta nueva etapa, «cuatro años que pasan más rápido de lo que os imagináis», como les ha dicho Marqués.

Las actividades culturales y deportivas en las que pueden participar, las dudas más comunes que les surgirán este primer año y las singularidades del campus berciano han ocupado buena parte de los discursos de presentación.

Por su parte, Daniel Fernández, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULE, se ha referido a la calidad de la formación en las titulaciones ofertadas y les ha animado a aprovechar al máximo el tiempo y todo lo que la Universidad ofrece.

La 'paellada' de bienvenida organizada por la Asociación de Estudiantes de la ULE pondrá el broche final al primer día de este nuevo curso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  2. 2 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  3. 3 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  4. 4 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  5. 5 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  6. 6 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  7. 7 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  8. 8 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  9. 9 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  10. 10 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Campus de Ponferrada abre el curso con una jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes

El Campus de Ponferrada abre el curso con una jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes