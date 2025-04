La cafetería berciana para celíacos que se convierte en franquicia: «Ha sido un boom»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 24 de abril 2025, 08:24 Comenta Compartir

«Cada vez hay más gente y es más difícil encontrar sitios especializados en la enfermedad, porque al final ser vegano es una opción, comer o no comer carne, pero el comer gluten si eres alérgico no es una opción es una enfermedad». Vanessa Vidal es ponferradina. Siempre tuvo problemas digestivos. «Me quitaron el gluten, la lactosa y me costaba muchísimo encontrar sitios donde comer tranquilamente sin tener que estar preguntando continuamente sin gluten, puedo comer, no puedo comer», explica.

Con 16 años de experiencia trabajando en hoteles de lujo por Europa y con paradas en países como Finlandia, Noruega o Italia volvió a su ciudad. «Al final siempre terminamos en casa», señala. A las pocas semanas de llegar a Ponferrada se decidió a «abrir algo» y como «no encontraba nada así decidí montarlo yo». Así nació hace dos años MOA The Bakery, una cafetería de desayunos situada en la avenida de Molinaseca que «tuvo un éxito rotundo» con «colas fuera todo los fines de semana».

Vanessa está sorprendida por la excelente acogida del MOA tanto cuando abrió como ahora en puertas de poner en marcha su franquicia, la primera cien por cien berciana. Un boom que asegura que «nunca esperé» y que achaca a «la demanda y la oferta». «Todo el mundo tenemos a alguien cercano que es celíaco, le sienta mal algo o la lactosa y el momento en el que hay un sitio esa persona puede arrastrar a todo el grupo y si encima está rico y el resto de personas lo pueden comer ya es un valor añadido», destaca.

Reconoce que las opciones para los celíacos a la hora de comer fuera de casa son muy limitadas. «Cuando vas a ciudades grandes siempre hay muchísma más oferta, pero te vas a León y no hay, te vas a Orense y no hay, te vas a ciudades como Zamora, Palencia y no hay, sí que suele haber panaderías que ofrecen pero un sitio donde comer, aparte de poder comprar y poder tomarte un buen café es que no hay», lamenta.

Todo ello a pesar de que es una intolerancia que cada día afecta a más personas. «Cada vez estamos más enfermos, cada vez tenemos más problemas digestivos independientemente de que seas celíaco o no», señala la propietaria del MOA. «Al final es algo que estamos demandando y hay muy poca oferta», subraya.

«Productos ricos»

Más del 50% de la gente que pasa por el MOA The Bakery no es celíaca, «viene porque le gusta el café que lo tostamos nosotros, el ambiente, la música y porque los productos están ricos independiente de que sean sin gluten o sin lactosa, son varios factores que atraen a la gente».

En su carta podemos encontrar galletas, palmeras, empanadillas, tartas de queso, gofres, pancakes, tostadas y así un largo etcétera. Una oferta que espera ampliar en breve con una carta saludable para comer que incluirá ensaladas y cremas, entre otras especialidades.

El MOA también vende su propio café. Una idea que surgió porque le costata mucho encontrarlo de especialidad. «Tenemos buenas marcas de la zona pero no es un café de especialidad y para los amantes del café buscamos un punto más». Todo ello, además, con la idea de «ofrecer a los franquiciados un extra aparte, es decir, que puedas ir a Granada y que puedas tomarte el mismo café que hay aquí, no que en cada establecimiento haya un café diferente».

Vigo, la primera tienda franquiciada

MOA The Bakery ha querido dar un paso más y convertirse en la primera franquicia del Bierzo. Así abrirá «en los próximos meses» su primera cafetería fuera de la comarca. Será en Vigo en un local que ya «está en obras», explica Vanessa, y que llevará toda su esencia a Galicia para convertirlo, al igual que en Ponferrada, en toda una referencia para los celíacos y también para los que no lo son. «Será un poco como el primer punto de contacto con la franquicia, un sitio pequeñito donde va a haber bastante oferta pero no tan grande como este», apunta su propietaria.

Vanessa reconoce que la idea de franquiciar el negocio le dio forma hace apenas cinco meses a raíz de los anuncios en una empresa de franquicias y está sorprendida por la respuesta. «Ha sido brutal, no la esperábamos, dije lo voy a hacer por si alguien celíaco se anima pero pensando de aquí a un año y a la semana ya este chico de Vigo se puso en contacto, lo vio, le encantó y dijo «es que quiero esto» y luego muchísima gente me pregunta, otra lo quiere estudiar...».

Aunque está centrada en dar las últimas pinceladas al proyecto que ha puesto en marcha en la capital berciana le llueven las ofertas. Aparte de Vigo, las peticiones le han llegado desde Mallorca, Madrid, Tarragona, Gerona, León, Granada, Cáceres o Badajoz, entre otras ciudades. Todas ellas posibles candidatas a seguir la estela del MOA The Bakery de la capital berciana, un templo pensado por y para los celíacos donde todo el mundo puede disfrutar tranquilo de un buen y saludable bocado.

Temas

Hostelería

Ponferrada

Emprendedores