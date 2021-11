USE Bierzo critica la «incapacidad» del tripartito para resolver el contrato puente del servicio de basura La formación considera que las licitaciones de los últimos años en el Ayuntamiento de Ponferrada «quedan desiertas o son ruinosas»

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral.

USE Bierzo criticó este viernes la «incapacidad» del equipo de Gobierno de Ponferrada para resolver el contrato-puente del servicio de recogida de basura y limpieza viaria. En ese sentido, la formación que lidera Samuel Folgueral, lamentó que se haya paralizado la licitación de este «contrato-puente-chollo-por lotes» por un problema con el tamaño de la letra y que los propios integrantes del Gobierno municipal hayan lanzado sospechas de que se trate de un ' plan orquestado', «ya que no hay mejor manera de difundir una sospecha que afirmar que no se quiere pensar en ella».

«¿Qué hubiera pasado si, después de ganar en primera instancia, el Ayuntamiento se hubiese defendido en el TSJ en el caso del extinto contrato de 2014? Que a estas alturas Ponferrada estaría razonablemente limpia y el Ayuntamiento no estaría a merced de las empresas, encantadas de concurrir a una licitación muy beneficiosa para ellas», indicaron, a la vez que recordaron que fue «la sociedad política que formaba con su antecesora», la que no quiso defender los intereses del consistorio en esa segunda instancia.

De este modo, a pesar de que el tripartito anunció su intención de municipalizar servicios, en la actualidad «tenemos un servicio de limpieza y recogida de residuos paralizado, un servicio de transporte público mucho más caro que se presta con autobuses obsoletos a pesar de estar recién adquiridos a cargo del contribuyente y otro servicio, el de parques y jardines, que cuesta mucho más pero que no arranca porque el equipo de gobierno se ha dado cuenta de que tiene que acudir al sector privado para los suministros», añadió la formación.

Con todo ello, USE Bierzo señaló que la mayor parte de licitaciones del Ayuntamiento de Ponferrada en los últimos años se quedan «desiertas o son ruinosas», lo que, a su juicio, demuestra la « incapacidad de gestión de un equipo de gobierno entretenido en arrojar falsedades para escurrir el bulto de su propia inutilidad».