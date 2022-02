El Ayuntamiento de Ponferrada municipalizará el Centro de Menores con un ahorro anual de más de 10.000 euros

El Ayuntamiento de Ponferrada asumirá este viernes la gestión directa del Centro de Menores que atiende a jóvenes en situación de riesgo. Esta medida se traducirá en un ahorro anual de 10.499 euros, lo que a juicio de la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad que dirige Lorena González supone «una forma de gestión mucho más eficiente: se refuerza la atención de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables del municipio a la vez que mejoramos la condiciones laborales de los y las profesionales del centro y ahorramos dinero público».

El área de Bienestar Social, Infancia e Igualdad asumirá mediante subrogación a toda la plantilla estructural del centro que, en estos momentos, cuenta con tres profesionales.

Según la edil, hasta ahora la empresa adjudicataria tenía a tres personas en plantilla para gestionar el centro y, a mayores, ofrecía 10 horas semanales de trabajo de una monitora de ocio y tiempo libre, 10 horas de una psicóloga y otras 10 horas de psicopedagogía. A partir de la remunicipalizacion del servicio, estás labores serán asumidas y reforzadas por los psicólogos, animadores socioculturales, educadores sociales y demás profesionales con los que ya cuenta el Ayuntamiento de Ponferrada.

La concejala de Bienestar Social ha señalado que, además, una vez aprobados los presupuestos municipales, el Ayuntamiento también contará en plantilla con una agente de igualdad que también aportará perspectiva de género en la atención y la formación que reciben los y las menores además de poner a disposición del servicio todos los recursos y profesionales propios del consistorio como, por ejemplo, es el personal adscrito al servicio de infancia y adolescencia quiénes desarrollan entre otras actividades planes contra la drogodependencia o talleres de uso de las nuevas tecnologías. De todos estos recursos municipales existentes también se verán beneficiados los usuarios y usuarias del centro de menores a partir de ahora.

De este modo, según González, se demuestra que «la gestión directa es mucho más eficiente económicamente al dejar de tener que pagar el beneficio industrial a la empresa y ahorrarse el IVA que grava cualquier servicio externo que contrata el Ayuntamiento a una empresa ajena». «De este modo, se ahorra dinero a la par que se refuerza la atención a los menores al beneficiarse éstos de todos los recursos, servicios y profesionales existentes ya en el consistorio», recalcó.

Hasta ahora el Ayuntamiento de Ponferrada pagaba a la empresa 99.396 euros anuales por hacerse cargo de la gestión de este servicio. A partir de la municipalizacion, el coste para el ayuntamiento será de 88.896,83 euros, lo cual supone un ahorro de 10.499 euros anuales que podrán invertirse en financiar nuevas actividades para la inserción y adaptación social de los y las menores del centro o en otras necesidades municipales.

Los trabajadores y las trabajadoras del centro serán asumidos como personal propio adscribiéndose al convenio del Ayuntamiento lo cual mejora sustancialmente tanto su retribución salarial como sus derechos laborales lo cual les va a permitir poder destinar más tiempo a la labor de seguimiento, orientación, planificación, intervención y tutorías con los menores.

«Llegó el fin de la época en la cual las necesidades ciudadanas se traducían en beneficios económicos para empresas externas. Si el Ayuntamiento decide prestar un servicio a sus vecinos y vecinas no puede estar pagando el IVA y el beneficio industrial a una empresa privada sino que debe aprovechar al máximo los recursos propios. Si el servicio es público, la gestión del mismo y la responsabilidad de que funcione bien también debe serlo para que prime la atención de los usuarios y no la explotación mercantil», apuntó González. La responsable municipal del área de Bienestar Social entiende que «la administración pública no puede poner las necesidades y los derechos fundamentales de la ciudadanía en manos de empresas cuyo objetivo, por definición, es la obtención de beneficios económicos sino que debe priorizar una buena cobertura social de las necesidades de la gente. La prioridad de este Ayuntamiento es prestar unos servicios de calidad a los ponferradinos y las ponferradinas de la forma más eficiente posible y eso es lo que haremos», concluytó González.