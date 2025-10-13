leonoticias - Noticias de León y provincia

Atropellan a una septuagenaria en Ponferrada

Una mujer de unos 70 años resulta herida tras ser arrollada en la avenida La Puebla de la capital berciana

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:58

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida en la tarde de este lunes en la ciudad de Ponferrada tras sufrir un atropello.

Según el 112, el incidente tuvo lugar a las 20:11 horas en la confluencia de la avenida Huertas del Sacramento y La Puebla de Ponferrada.

La mujer se encontraba consciente y fue atendida por una ambulancia del Sacyl. Prestaron apoyo agentes de la Policía Municipal de Ponferrada y de la Policía Nacional.

