Atropellan a una septuagenaria en Ponferrada Una mujer de unos 70 años resulta herida tras ser arrollada en la avenida La Puebla de la capital berciana

Leonoticias León Lunes, 13 de octubre 2025, 20:58

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida en la tarde de este lunes en la ciudad de Ponferrada tras sufrir un atropello.

Según el 112, el incidente tuvo lugar a las 20:11 horas en la confluencia de la avenida Huertas del Sacramento y La Puebla de Ponferrada.

La mujer se encontraba consciente y fue atendida por una ambulancia del Sacyl. Prestaron apoyo agentes de la Policía Municipal de Ponferrada y de la Policía Nacional.

