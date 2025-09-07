leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Atropellan a un hombre de 61 años en Ponferrada

El herido fue trasladado al hospital tras ser golpeado por un turismo en la Avenida de Asturias

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:17

Un hombre de 61 años resultó herido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un turismo en Ponferrada.

El suceso tuvo lugar a la 1:36 horas en la rotonda que conecta la Avenida de Asturias con la Avenida de la Libertad. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada alertando del atropello, informando de que la víctima estaba consciente y, en principio, herida de carácter leve.

De inmediato, el 112 dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico al lugar del accidente.

Los sanitarios atendieron al herido en la misma zona del atropello y, posteriormente, lo trasladaron al hospital de Ponferrada.

