Atacan con ácido la placa que rinde homenaje a Nevenka en Ponferrada

Ha sido de madrugada y ahora se investiga para localizar a los autores del ataque. Bajo el amparo de la oscuridad este miércoles se ha producido el ataque con ácico a la placa que rinde homenaje a Nevenka Fernández en Ponferrada.

El aviso del ataque ha sido denunciado por los vecinos de la zona quienes se percataron en las últimas horas de su estado. Así se podía apreciar que la lámina metálica en la que se encontraba el rostro de la concejala de Ponferrada permanecía bajo los efectos de algún producto corrosivo, en el que también se ha visto afectada la infraestructura y el césped próximo.

La investigación iniciada por la Policía Municipal y apoyada por las imágenes de las cámaras de vigilancia busca esclarecer lo sucedido bajo la sospecha de un delito de odio. Lo único que está claro son los efectos que ha dejado el ácido en la pieza ornamental. La placa conmemorativa fue inaugurada el pasado 30 de marzo para pedir perdón público a la exconcejala de Hacienda del PP, Nevenka Fernández, víctima de un delito de violencia de género por parte del ya exalcalde del PP, Ismael Álvarez.

Condena municipal

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón aseguró que ste acto «no puede convertirse en la noticia central de Ponferrada y de una campaña electoral». «La Ponferrada de hoy es una Ponferrada distinta, que está con las víctimas y no con los agresores y de eso no tengo duda alguna. Tenemos que centrarnos en lo que de verdad nos preocupa: el futuro de Ponferrada, en la innovación, en la sostenibilidad, en la industria, en el empleo, en la cultura, en el turismo y un acto vandálico no puede convertirse en el centro de la campaña y de la vida cotidiana de las ponferradinas y los ponferradinos», indicó.

Por su parte, laa concejala de Bienestar Social, Lorena González, ha hecho un comunicado público en el que advierte: «Si rociar con ácido una placa con su cara 22 años después son los estertores del odio que despertó Nevenka, imaginaos lo que tuvo que soportar esta mujer hace dos décadas por atreverse a denunciar lo que muchas mujeres vivían calladas desde la culpa y la vergüenza. Son esas mujeres las que han cambiado España y las que han logrado que hoy, las mujeres, estemos un poco más protegidas ante estas situaciones».

«Ella se atrevió a hablar, a denunciarlo teniendo todo y a todos en contra y ganó y esa insumisión de las mujeres, algunos, no la perdonan», también añade.

«Había quien tenía interés en no homenajear a Nevenka»

«Algunos tenían mucho interés en no homenajear la valentía de Nevenka y el precedente que sentó en este país. Se excusaban en que era algo del pasado y que estaba superado para intentar seguir silenciándolo. Estará superado cuando, en Ponferrada, no haya gente con calderos de ácido que odian a las mujeres que hablan, denuncian y plantan cara a sus agresores», también se puede leer en el comunicado.

Todo ello antes de concluir: «Afortunadamente la mayor parte de la ciudadanía ha avanzado, entiende que ha sido el hecho de que mujeres como Nevenka o Ana Orantes se atreviesen a denunciar lo que nos ha hecho despertar como país y tomar medidas para erradicar un problema social lacerante como es la violencia machista pero, actos como este demuestran que siguen existiendo grupúsculos violentos que se resisten a un mundo donde, las mujeres, podamos decir no».