Feministas Bercianas condena los actos vandálicos a la rotonda dedicada a Nevenka

La Asociación Feministas Bercianas expresó su «rotundo rechazo» el acto vandálico contra el monumento dedicado a la exconcejal Nevenka Fernández, la primera mujer española que denunció y consiguió una condena por acoso sexual contra un político, en este caso el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, que apareció rociado con ácido.

No obstante, desde el colectivo feminista se mostraron contrarios a la «instrumentalización partidista» que consideraron que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada «ha hecho del caso», a los que acusaron de «esperar a agotar el mandato para mover ficha buscando rédito político de cara a las elecciones municipales» a pesar de que tanto por parte de Feministas Bercianas como del Ateneo La Guiana se solicitaron actuaciones para «resarcir públicamente el daño a Nevenka ya en 2021».

«Nevenka Fernández fue una mujer pionera a la hora de reconocer y denunciar el acoso sexual que sufría por parte de un hombre especialmente poderoso y lo que recibió a cambio fueron altas dosis de odio que cuestionaron su relato incluso habiendo sido avalado por la justicia. Más de 20 años después, todavía enfrentamos una sociedad que no alcanza a comprender que un no sigue siendo un no incluso aunque anteriormente hubiera habido un si y mientras esto no esté claro, nos quedará mucho camino por recorrer», explicaron desde la Asociación.

En relación a las voces que compararon el caso de Nevenka con el de Raquel Díaz, que fue presuntamente tirada al vacío por su marido, en ese momento concejal de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, la Asociación Feministas Bercianas se mostró «tajante». «Nos aterra el hecho de que haya quien considere necesario cargar contra una víctima para defender a otra, más teniendo en cuenta que las mujeres que acaban sufriendo la salvajada que sufrió Raquel en algún momento han pasado por un calvario similar al que vivió Nevenka», advirtieron.