La Asociación Feministas Bercianas cree que «es una obligación» de Ponferrada pedir perdón a Nevenka El colectivo considera que no es necesaria una declaración institucional cuando «el equipo de gobierno es libre para llevar a cabo cualquier otro tipo de acción sin necesidad de que exista consenso»

La Asociación Feministas Bercianas considera que pedir perdón a la exconcejala Nevenka Fernández «es una obligación» del Ayuntamiento de Ponferrada. Es por ello que aseguran que «no entendemos lo que está pasando con este tema».

En este sentido, la asociación tiene claro que no es necesario que la forma en la que se pida perdón institucional a la exedil sea a través de una declaración institucional como propone el gobierno municipal que conforman PSOE, Podemos y Coalición por El Bierzo. Una propuesta que necesita el apoyo unánime de todos los grupos municipales para salir adelante y que de entrada no lo hará teniendo en cuenta el voto en contra ya anunciado del Partido Popular.

Feministas Bercianas no llega a comprender los motivos por los que el tripartito «sólo contempla esa vía» de la declaración institucional teniendo en cuenta que «el equipo de gobierno es libre para llevar a cabo cualquier otro tipo de acción sin necesidad de que exista consenso» por lo que no comprenden «por qué se están escudando en el no de ese partido político».

En este sentido recuerda que hace más de un año registró una solicitud solicitando ese perdón institucional a Nevenka Fernández y propusieron algunas otras medidas «y la respuesta que se nos dio fue que se le iba a consultar a Nevenka si estaba de acuerdo con que se le pidiese perdón cuando es una obligación y no entendemos qué permiso tiene que dar la víctima para ello», concluyeron