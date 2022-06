El alcalde de Ponferrada convoca Junta de Portavoces el día 23 para abordar la declaración institucional de perdón del Ayuntamiento a Nevenka Fernández El PP anuncia que no la apoyará al considerar que «no está pensada para dar respaldo» a la exconcejala sino que obedece a una «estrategia partidista e interesada» del tripartito para «eludir dar explicaciones por los pactos de este mandato»

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, convocará reunión de la Junta de Portavoces para el 23 de junio, tan solo un día antes del pleno ordinario de este mes. Un encuentro con el que el primer edil de la capital berciana busca dar voz a todos los grupos municipales de cara a conseguir el respaldo unánime que permita aprobar la declaración institucional de perdón del Ayuntamiento a la exconcejala Nevenka Fernández por la «falta de apoyo que la víctima tuvo en su momento, tanto por parte de sus compañeros en el equipo de Gobierno como por parte de una no pequeña proporción de la ciudadanía».

Todo ello después de que Ramón anunciase este martes en la proyección del documental sobre la expolítica berciana en la Universidad Feminista que la iniciativa cuenta ya con el apoyo de PSOE, CB, Podemos y también de USE Bierzo, a falta de conocer la decisión de los grupos municipales de PP, Cs y el PRB.

De momento el portavoz del Partido Popular, Marco Morala, ha sido el primero en pronunciarse y ya ha anunciado que no apoyarán esta declaración institucional de apoyo a Nevenka al considerar que «no está pensado para dar respaldo a Nevenka, sino para otras cosas», máxime cuando entiende que «son hechos de hace más de 20 años, juzgados y superados por la sociedad ponferradina».

Morala entiende que desde el gobierno municipal del tripartito lo que pretenden con ello es «eludir dar explicaciones y tomar decisioens por los pactos de este mandato». «Piden explicaciones al PP por algo de hace más de 20 años y ellos y ella son incapaces de dar explicaciones y tomar decisioens por los pactos de este mandato», insistió el portavoz 'popular'.

Para el PP la decisión del primer edil de la capital berciana «obedece a una estrategia no política sino partidista e interesada». «Tapan con esto políticas sociales que no ponen en marcha los que gobiernan», lamentan, por lo que piden al tripartito que encabeza Ramón «que se dediquen a hacer políticas sociales efectivas que no las hacen». «Hay que mirar hacia el futuro con la cantidad de carencias sociales que sigue habiendo», subrayaron.

A la espera de la decisión de Cs y el PRB

La decisión anunciada por el PP no deja duda de que la unanimidad de toda la Corporación será ya imposible, todo ello a la espera del pronunciamiento oficial de los grupos municipales de Ciudadanos (Cs) y del Partido Regionalista del Bierzo (PRB).

Desde la formación naranja su portavoz, Ruth Morales, no ha avanzado cuál será su decisión a la petición a la espera de que se convoque a la Junta de Portavoces, el órgano que entiende que debe ser en el que se aborde este asunto. No obstante, recuerda que se trata de un tema que «requiere el apoyo de todos los grupo» e insiste en que «se tiene que conocer en Junta de Portavoces».

Por su parte, el portavoz municipal del PRB, Tarsicio Carballo, ha evitado también pronunciarse y ha emplazado la decisión a la reunión de la ejecutiva del partido que se celebrará antes del pleno ordinario de este mes.