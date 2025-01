Aparece la bicicleta eléctrica robada a un peregrino en Ponferrada

Esther Jiménez Ponferrada Sábado, 25 de enero 2025, 09:24 Comenta Compartir

Un peregrino navarro sufrió el pasado 23 de octubre de 2024 el robo de sus pertenencias y de una bicicleta eléctrica en plena Plaza de la Encina de Ponferrada cuando esperaba a que el personal del hostal donde iba a pernoctar le informara donde poder dejar precisamente la ebike. Desde entonces no había vuelto a saber nada. Hasta ahora.

Y es que este peregrino ha conseguido localizar la bicicleta, aunque no el equipaje. «Hace unos dias recibí un mensaje de una persona que decía que tenía la bici. Al principio no le dí mucho credito ya que he tenido algunos mensajes falsos», asegura.

Finalmente, su puso en contacto con ella y pudo comprobar, con las fotografías que le envió, incluida la del número de serie, «que sin duda alguna era mi bicicleta». Este navarro ha querido destacar la honradez de esa persona que, a su juicio, es una víctima más de este caso «al adquirir la bici desconociendo que era robada y que mostrado su disponibilidad a solucionar este tema».

El peregrino afirma que ya ha informado a la Policía Nacional sobre esta cuestión, por lo que «la investigación seguirá su curso».

También agradece a todas las personas que trataron de ayudarle cuando, de repente, se quedó con lo puesto y destaca el papel de la prensa, ya que el hecho de haber publicado la noticia «ha hecho que el comprador reconociera mi bicicleta».