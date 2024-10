El Ampa de Columbrianos recrimina al Ayuntamiento que no esté en el consejo escolar Consideran que así estarían enterados de sus demandas pero «quizás los documentos que se enviaron desde el colegio terminaron en la trituradora»

El AMPA del CRA Alborada de Columbrianos ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en las que quiso llevar la reivindicación de un pabellón en el centro al terreno político y afeó que la petición no se hiciera a través de los cauces legales, es decir, del consejo escolar, en vez de una concentración pública.

Ante esto, los representantes de los padres y madres del colegio han querido aclarar que la protesta que protagonizaron este jueves, 3 de octubre «nada tuvo que ver con la junta vecinal» y es más, aseguraron no tener ninguna intención «de entrar en el juego sucio de la política ni de lanzar balones fuera». En ese sentido, mostraron su pesar «porque se priorice el color político de unos y otros por encima del bienestar de nuestros niños, quienes son ciudadanos con los mismos derechos que el resto y no deben ser tratados como ciudadanos de segunda».

Así, el Ampa aludió a la concentración del jueves «como el único medio que nos queda para hacernos oír» tras haber agotado todas las vías administrativas disponibles y afearon al Ayuntamiento de Ponferrada su falta de representación en los consejos escolares, ya que así «estarían al tanto de las demandas que tenemos. Quizás los documentos que se enviaron desde el colegio terminaron en la trituradora».

De este modo, su presidenta, Beatriz González, quiso hacer memoria y recordó que en la campaña electoral del PP en 2019 el propio programa de Morala incluía esta actuación.

Próximos pasos

En cuanto a los próximos pasos que seguirán, el Ampa esperará hasta la reunión que tendrán el martes, 8 de octubre, todos los directores de los centros escolares de Ponferrada con el director provincial de Educación para ver si cuentan con su apoyo.

Además, en las próximas semanas se debatirá en la comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) a propuesta del PSOE, a través del procurador Javier Campos, sobre este asunto. «Se presentó en junio pero en verano no había comisiones. Por lo tanto, llevamos tiempo con esto y hemos ido por todas las vías administrativas oficial pero no nos han hecho caso, de ahí la concentración», indicó.

A la espera de todos estos trámites, el Ampa no rechaza nuevas acciones de protesta, como nuevas concentraciones, recreos en silencio o incluso encierros en el propio centro escolar. «Son medidas muy drásticas pero nunca pensamos que llegaríamos con esta reivindicación tan a largo plazo», concluyó.