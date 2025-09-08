Alvarito, el tiktoker berciano al que sigue Rosalía, llega al millón de seguidores El joven creador de contenido considera que «es un zasca en toda la boca para los que se rieron de mi»

El creador de contenido berciano Álvaro Reguera, Alvarito, al que comenzó a seguir la cantante Rosalía por uno de sus videos que se hizo viral, consolida su ascenso meteórico en TikTok llegando al millón de seguidores.

Su cercanía, espontaneidad, simpatía y naturalidad han consolidado la presencia de Alvarito en la red social con una trayectoria ascendente como tiktoker lo que le ha permitido sumar un número importante de seguidores. Tanto es así que aunque el berciano confiaba en terminar el 2025 con 100.000 seguidores desde los 30.000 con los que partía en 2024, la cifra, para su sorpresa, se ha multiplicado por diez a cuatro meses vista de que finalice el año.

Videos divertidos y alguno polémico han hecho que la influencia de Alvarito crezca a pesar de todos los que lo pusieron en duda su valía cjmo influencer. «Llegar al millón de seguidores es un zasca en toda la boca para toda la gente que cuando empecé hace un año y medio se rieron de mi, también gente de Ponferrada, de mi propia ciudad, no solamente de redes», subraya el tiktoker berciano. «Me lo he propuesto, me lo he trabajado y lo he conseguido», remarca.

Para él «es muy guay saber que tienes mucha gente detrás» pero, eso sí, siempre «con la cabeza muy clara porque a veces se te puede ir, se te puede subir un poco la fama, y tener los pies en la tierra es importante».

El creador de contenido berciano reconoce que el objetivo que se propuso de llegar a los 100.000 seguidores «era muy pequeño aunque muy consistente» pero nunca se planteó llegar a un millón de seguidores ya que creí que era algo «para influencers con más relevancia a nivel nacional». Y es que Alvarito se dejó llevar por el síndrome del impostor y veía eso «incapaz e imposible» porque «siempre haga lo que haga si lo hago yo veo como que no puedo con ello, que no lo voy a conseguir». Pero lo consiguió.

'Likes' y más 'likes'

La repercusión en TikTok se ha la ganado entre los estudiantes con videos sobre su trayectoria en Bachillerato «que se hacían muy virales porque supongo que toda la gente que estaba estudiando se identificaba con ellos». También fueron muy polémicos unos videos que sumaron gran cantidad de 'likes' y que subió a TikTok hablando con Chat GPT «porque la gente intuía que yo hablaba con la IA y no, básicamente lo utilizaba como una herramienta de estudio, obviamente sin abusar de ella».

A ellos se suman los videos con un dibujo animado que ha creado para su cuenta en la red social que le ayuda en ocasiones con ciertos temas y que van dirigidos en especial a sus seguidores de menor edad. Ahora el creador de contenido berciano ha dado vida a los POVF, contenido para redes sociales a través de un video de TikTok «haciendo playback con una canción y con una frase con la gente se identifica y lo comparte».

Alvarito también se ha implicado en diferentes causas sociales utilizando su voz para denunciar la situación de los incendios forestales que han asolado El Bierzo este mes de agosto. También ha terciado en polémicas con algunos influencers. «La gente ha respondido muy bien a ellos y eso también me ha ayudado a posicionarme», señala.

Imagen de conocidas marcas

Hace un mes al tiktoker berciano lo lleva una agencia gracias a la que ha conseguido trabajar para marcas como Kit-Kat, la Casa de las Carcasas, Hawkers y próximamente participará «en un evento muy importante de influencers en España». «Todo esto ha sido gracias al apoyo que he recibido de la gente y por haber llegado al millón de seguidores», asevera.

Un éxito que celebrará por todo lo alto con sus amigos y que inmortalizará con un nuevo video en TikTok «más cercano para dar las gracias a la toda la gente que me sigue« y haciendo un repaso de su carrera meteórica en las redes sociales.