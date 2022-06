El alcalde de Ponferrada llama a FCC y trabajadores a que «se sienten a negociar» para poner fin a la huelga en el servicio de recogida de basuras

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, apeló este martes al diálogo entre empresa y trabajadores de FCC para poner fin a la convocatoria de huelga en el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria para los días 1 y 2 de julio, coincidiendo con la celebración de la Noche Templaria.

A pesar de que reconoce que se trata de un conflicto en el que «el Ayuntamiento no debería intervenir», atendiendo al pliego de condiciones del nuevo contrato, consciente de que «las condiciones laborales se tienen que negociar entre la empresa y los trabajadores», Ramón sí que hizo un llamamiento a ambas partes «para que se sienten a negociar porque los problemas no son tan graves». El primer edil entiende que si como dicen los trabajadores la empresa no les facilita información sobre la subcontratación de dos empresas es algo «muy fácil de solucionar», subrayó.

En este punto, el primer edil ponferradino explicó que respecto a la incorporación de nuevos trabajadores, a mayores de los que recoge el pliego, «el alcalde no puede hacer una ilegalidad, ni el alcalde ni lo van a sustentar los servicios jurídicos», indicó. Recuerda que el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar las condiciones de los trabajadores que se subrogan al servicio y avanzó que, a mayores, entrarán a trabajar 22 personas «lo cual es una buena noticia y supone que se presta un mejor servicio». No obstante, insiste en que desde el tripartito «no tenemos capacidad para imponer las condiciones de los trabajadores que se sumen a los trajadores que a mayores se tienen que contratar», aseveró. «Hacerlo es completamente ilegal», recalcó.

Llamada al PP: «Que no alimenten la huelga»

Por otro lado, el regidor ponferradino contestó a las críticas del PP recordándole el más de millón de euros «mínimo» que el Ayuntamiento tuvo que pagar por la situación del contrato de basura durante su mandato. Es por ello que exige a los 'populares' que «estén a la altura de las circunstancias y que, por una vez, no sean ellos los que alimenten la huelga y los cabecillas de los piquetes desinformadores y que echen una mano en la búsqueda de una solución», concluyó.