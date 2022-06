El Ayuntamiento reconoce «la valentía» de Nevenka pero no logra unanimidad para una declaración institucional El alcalde muestra la repulsa de PSOE, CB, Podemos y USE Bierzo por la actitud del equipo de Gobierno del año 2001 que dio la espalda a Nevenka Fernández / La Universidad Feminista rinde homenaje a «una pionera»

El Ayuntamiento de Ponferrada no podrá realizar una declaración de perdón institucional hacia Nevenka Fernández puesto que no cuenta con la unanimidad de todos los grupos que conforman el Consistorio. Así lo explicó el alcalde, Olegario Ramón, minutos antes de celebrarse una nueva jornada de la Universidad Feminista de la capital berciana que, en esta ocasión, proyectaba el documental sobre la ex política berciana, «pionera en tolerancia cero» hacia el acoso sexual, como así la definió el regidor.

Ramón manifestó, con el apoyo de PSOE, CB, Podemos y también de USE Bierzo -PRB y Cs se pronunciarán al respecto en próximos días-, el rechazo de parte de la Corporación a la «falta de apoyo que la víctima tuvo en su momento, tanto por parte de sus compañeros en el equipo de Gobierno como por parte de una no pequeña proporción de la ciudadanía» y «reconocemos, valoramos y agradecemos la enorme valentía de Nevenka por denunciar el acoso por parte de un político en los tiempos en los que ese tipo de hechos no se denunciaban».

Por su parte, la concejala de Igualdad, Lorena González, destacó la «valentía» de una mujer que en el año 2001 «plantó cara a su acosador en un momento donde no había muchos apoyos, donde no había referentes» y que, a pesar de «terminar con una sentencia condenatoria para el acusado, ella socialmente no sufrió la misma suerte». También lamentó que a día de hoy todavía haya gente «que no reconoce lo que ha reconocido un juez», con una sentencia firme que fue la primera de este tipo contra un político. «A Nevenka le debíamos este homenaje, le debíamos este gracias colectivo desde su Ayuntamiento y poder hacer un ejercicio de justicia y de reparación», aseguró. Y es que para la edil «la historia no ha sido justa con Nevenka, creo que el relato que ha quedado en el municipio ha sido injusto y se han permitido cosas que son impensables a día de hoy».

También estuvo presente la directora del documental, Maribel Sánchez-Maroto, quien consideró que «era de justicia» que la propia Nevenka contara en primera persona su historia, «la historia de la primera mujer en este país que consiguió esa sentencia pionera, la primera que condena a un político por acoso sexual». Además, apuntó que el documental ha servido «para despertar esa conciencia de que no hay que resignarse y que solo denunciando haremos camino».

Charo Velasco, que era concejala de oposición cuando ocurrieron los hechos y que también participa en el documental, puso en valor el trabajo del proyecto audiovisual y felicitó al equipo de Gobierno por iniciativas como la Universidad Feminista. «Sé que hay otros concejales de otros grupos que no entienden esto pero creo que es fundamental porque se pueden dar pasitos hacia delante y se pueden dar cinco o seis hacia atrás si no estamos atentos a que los derechos que se están consiguiendo se mantengan durante el tiempo», indicó Velasco, que destacó además el compromiso del Gobierno municipal con los derechos de la ciudadanía.