El comité de huelga acusa a Ayuntamiento y FCC de hacer una contrata «más barata a costa del sueldo de los trabajadores»

La plantilla del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, en huelga indefinida ya desde once días, llevó su protesta a la inauguración de la glorieta del Bicentenario, donde estaba presente el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. Allí, el presidente del comité, Javier Gómez, aseguró que «sigue sin haber avances» y sin que el Consistorio haya mediado, «seguimos esperando para que se solucione esta problemática que tenemos».

En ese sentido explicó que «quieren pasarnos a un convenio provincial, quitarnos todos nuestros derechos, rebajarnos el sueldo y no lo van a conseguir, estamos todos a una y vamos a ir hasta donde haga falta».

De hecho, en relación a la huelga de la basura en el sector provincial, Gómez consideró «curioso» que CCOO «defienda en este caso que nosotros pasemos al provincial cuando ellos están haciendo una huelga cuando no son capaces de negociar el provincial porque tiene unas condiciones a día de hoy muy penosas, gente precaria que no avanza en las negociaciones y no les quieren subir los sueldos».

Una negociación que no avanza porque «lo que pretenden es que los sueldos queden congelados en el convenio provincial», es decir, «lo que pretenden con nosotros es llevarnos a unas peores condiciones que no se quieren negociar tampoco».

Por todo ello, acusaron al Ayuntamiento de Ponferrada y a la empresa de organizar una contrata más barata «a costa del sueldo de los trabajadores» y recriminaron al alcalde que «si quiere dar ejemplo que se rebaje él el sueldo y después ya hablamos de lo nuestro, que es un auténtico sinvergüenza».

Quema de un contenedor

Por su parte, Olegario Ramón no consideró este acto de protesta como un escrache, sino que «tienen todo el derecho a manifestar su disgusto» e hizo un llamamiento a la tranquilidad y se mostró prudente después de que esta madrugada ardiera otro contenedor de basura en la ciudad. «Hay una huelga de basura, se vuelcan contenedores, hay un incendio en contenedores, el proceso de deducción llega a una conclusión pero como no hemos sorprendido in fraganti a las personas no puedo decir nada», señaló.

Todo ello después de que el comité de huelga pidiera al regidor que precisamente fuera prudente en sus declaraciones, ya que el propio comité había condenado la oleada de incendios en contenedores y asegurado que eran personas ajenas al conflicto las que estaban aprovechando la huelga para realizar actos vandálicos.

El primer edil también pidió que cesaran estos actos vandálicos y que se respetara tanto el derecho a la huelga como el derecho de aquellos que quieren volver al trabajo.

A su vez, volvió a instar tanto a la empresa FCC, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, como al comité de huelga «que se sienten y negocien» e insistió en que la solución «no va a suponer ni un solo céntiimo de euro adicional para la ciudadanía, porque resolver los conflictos con el patrimonio de todos eso es muy fácil, es como se ha hecho siempre en este ayuntamiento, pero así no va a ser».