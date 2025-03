Absuelto el conductor que mató a una mujer en la terraza del bar Petit de Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 4 de marzo 2025, 18:54 Comenta Compartir

El magistrado del Juzgado de lo Penal de Ponferrada ha absuelto al conductor que empotró su coche contra la terraza del bar Petit de Ponferrada y mató a una mujer de 61 años y dejó heridas a otras cinco.

El suceso ocurrió el 19 de agosto de 2021 cuando el hombre de avanzada edad que circulaba en dirección prohibida por la avenida de Compostilla perdió el control del vehículo e impactó contra las sillas y las mesas del establecimiento hostelero situado en la calle Gomez Núñez, en las inmediaciones de la céntrica plaza de Lazúrtegui de la ciudad.

La sentencia lo absuelve de toda responsabilidad criminal derivada de las actuaciones y declara las costas de oficio. El juez considera acreditado el desmayo que sufrió el octogenario y considera que le exime de la responsabilidad penal por causar la muerte de la mujer de 61 años y dejar heridas a otras cinco personas, tres graves, entre ellas el dueño del bar.

El hombre estaba acusado de un delito de homicidio imprudente y de tres delitos de lesiones provocadas por una imprudencia grave por lo que solicitaban penas de cuatro años de prisión y una indeminación de 47.000 euros y la privación de conducir durante cuatro años.

El magistrado del Juzgado de lo Penal de Ponferrada considera en su resolución que no había causas acreditadas para que el hombre no pudiera conducir por la ingesta de un medicamento en el que no se recogía como contraindicación, por lo que entiende que la pérdida del control del vehículo solo puede atribuirse a un desmayo, según informa Radio Bierzo.

La sentencia se puede recurrir en un plazo de diez días ante la Audiencia Provincial de León.

Temas

Ponferrada

Sucesos