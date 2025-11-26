Nafti nuevo entrenador de la SD Ponferradina: «El objetivo es remontar el vuelo y transmitir emociones» El técnico francés dirigirá su primer entrenamiento este miércoles a las 16:00 horas junto a su segundo Pablo Lago

Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

La SD Ponferradina presentó este martes a Mehdi Nafti como su nuevo entrenador en un acto celebrado en el estadio, al que asistieron Pablo Lago, su segundo entrenador, y el presidente del club, José Fernández Nieto. Nafti reemplaza al ya extécnico del equipo berciano Fernando Estévez, y llega con la intención de recuperar confianza, resultados y claridad de juego en un equipo que necesita «mirar hacia arriba» sin perder de vista la realidad de la competición.

El entrenador nacido en Tolouse, encara u trabajo desde la premisa de que la base del equipo está en las cualidades individuales de los jugadores. «Nunca me he creído en los sistemas de juego; creo en potenciar la calidad individual de los futbolistas y luego hacer que las piezas cuadren». Al mismo tiempo, el entrenador quiso aclarar que valora el esfuerzo y la actitud de los futbolistas.

Explicó que no se basa en pedir de forma directa, sino en ganarse la confianza mediante el trabajo en el campo y los resultados. «Me siento cómodo ante la adversidad. La mejor manera de ganarse a la gente es trabajar y que vean algo el fin de semana en el verde. Con que salgan orgullosos del equipo el sábado a las 10 de la noche, yo estaré feliz», explicó pensando ya en la próxima cita en el feudo blaquiazul el próximo sábado ante el Arenas de Getxo.

Conectar con la afición

El nuevo técnico subrayó la importancia de la conexión con la afición. Recordó su última visita al Toralín con el Leganés, en un partido decisivo para la Ponferradina en el que el equipo aspiraba a meterse en el play-off de ascenso a Primera División. A pesar del resultado adverso, Nafti valoró el ambiente y cómo los jugadores lograron transmitir emociones a la grada. «Qué pasada, con esa afición que aprieta, incluso perdiendo 0-2 no salimos de nuestra área, ataques constantes, y veía que el equipo transmitía emociones a la grada. Creo que la afición a lo mínimo que le des, se enchufa».

Nafti insistió en que recuperar la identificación de la afición con el equipo será clave, aunque advirtió que se necesita tiempo para consolidar una identidad. «Espero que a corto plazo la gente se identifique con lo que vea en el terreno de juego, por esfuerzo, por intensidad, pero es verdad que luego necesitaremos algo de tiempo para obtener una identidad».

Necesidad de obtener resultados

Nafti también destacó que la Ponferradina le transmite estabilidad y tranquilidad, algo que considera esencial tras su última etapa con el Leganés y que le permite trabajar con claridad. Su llegada coincide con una fase de la temporada en la que el equipo tiene que competir y obtener resultados inmediatos, pero también analizar la plantilla y definir su identidad.

El primer entrenamiento bajo sus mandos se celebrará este miércoles a las 16:00 horas, marcando el inicio de su etapa al frente del equipo. Junto a él, Pablo Lago regresa como segundo entrenador, con experiencia previa en el club y colaboración con Jon Pérez Bolo.

Nafti busca un equipo que combine resultados con un fútbol vistoso y emocionante, capaz de ilusionar a los jugadores y a la afición desde el primer día.«Si podemos tener un fútbol vistoso que transmita emociones y, a la vez, sacar puntos antes del parón, mucho mejor para nosotros».