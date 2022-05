Bolo confirma su salida de la Deportiva: «Ojalá pueda volver en un futuro»

Se acaba una etapa dorada en la Deportiva que, durante cuatro años, ha navegado por ilusionantes aguas comandados por un capitán, Jon Pérez Bolo, que este viernes ha anunciado que abandona el barco.

El técnico vizcaíno, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (18:15 horas) ante el Amorebieta, ha confirmado que el encuentro que se disputará en Lezama – donde él se formó como futbolista en la cantera del Athletic – será el último como técnico blanquiazul.

«Este es el último partido de este trayecto de cuatro años. Ya se lo he comunicado al club», ha señalado Bolo, que ya cuenta con importantes ofertas de clubes poderosos de Segunda División de cara a la próxima temporada.

Etapa «orgullosa»

El vizcaíno ha mostrado un enorme agradecimiento y «sentimiento de pertenencia» a la Deportiva y no cierra las puertas a su regreso: «Ojalá que en un futuro pueda volver a defender estos colores y sentirme orgulloso y querido como me he sentido durante este tiempo».

Bolo se ha mostrado «muy orgulloso» de haber podido pelear por el club berciano y ha recordado que «lo más importante es la Deportiva». «Para ejercer esta profesión tienes que estar al 200%. Tengo que dar un paso al lado. Que venga otra persona que ilusione y que siga en un club que es increíble por todo, sobre todo por su afición», ha expresado.

Acerca del partido, Bolo ha recordado que la Deportiva representa «a mucha gente» y serán «profesionales», buscando cerrar la temporada con un triunfo. «Lo que te lleva a la victoria es intentar hacer las cosas de la mejor manera posible», ha explicado.