Ponferrada lleva el atletismo a la calle

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Castrillo, y la atleta Sabina Asenjo, presentaron este martes la primera de las iniciativas de este año del programa Deporte en la Calle.

En esta ocasión el deporte elegido es el atletismo, con una concentración popular, destinada fundamentalmente a niños de 6 a 12 años, que tendrá lugar el próximo domingo 12 de febrero a partir de las 11 horas en la avenida de La Lealtad (al inicio del Bulevar de La Rosaleda, junto al solar del viejo Carrefour).

Aunque la iniciativa está especialmente destinada a los más jóvenes, cualquier interesado en participar podrá hacerlo formalizando previamente la inscripción, antes de las 00:00 horas del jueves 9 de febrero, en el teléfono 626 39 19 78 (a través de Whatsapp) o del correo ponferrada.atletismo@hotmail.com

Las pruebas se disputarán en las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 en las modalidades de lanzamiento de peso, salto, 60 metros lisos, y un circuito atlético en el que habrá que completar varias vueltas.