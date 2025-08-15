Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes ir ahora a la Valduerna» Los populares acudieron este viernes, 15 de agosto, a la zona para conocer la evolución de los dos fuegos en la zona de Anllares y Fasgar

Álvaro Pérez León Viernes, 15 de agosto 2025, 13:45 | Actualizado 14:47h.

Visita accidentada la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil de la Junta de Castilla y León.

Los populares acudieron este viernes, 15 de agosto, a la zona para conocer la evolución de los dos fuegos en la zona de Anllares y Fasgar, ambos en nivel 2 de peligrosidad, y los vecinos les recriminaron su falta de interés real por la población, sin que el incidente llegase a más de unos gritos y algunas descalificaciones.

Cuando Feijóo, Mañueco y Quiñones abandonaron la zona, tras la atención a medios, los vecinos les gritaron: «Valientes, que sois unos valientes, por qué no vais a la Valduerna». La comarca de la Valduerna es, junto a la Valdería, Jamuz y Castrocalbón, una de las más afectadas por el incendio que se inició el pasado domingo 10 de agosto en Zamora y acabó saltando a León. Unas palabras que no pasaron a más ante la presencia de la Guardia Civil en la zona.

«Están viviendo de la sopa boba»

Pero cuando los presentes vieron que también les acompañaba el alcalde de uno de los pueblos desalojados en la provincia de León por el incendio de Fasgar cargaron de nuevo contra él.

La impotencia y la rabia actuaron con algunas descalificaciones y recriminando que «están viviendo de la sopa boba». También les pidieron a todos que fuesen «valientes» y subieran a ver el fuego a Anllares y no se quedasen en el pueblo donde está el puesto mando.