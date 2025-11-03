Andrea Lamas, la subcampeona berciana de Rallyes de Tierra de copilotos La copiloto cuenta con varios campeonatos y victorias en su trayectoria deportiva

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La copiloto berciana Andrea Lamas ha firmado una temporada excepcional en el Campeonato de España de Rallyes de Tierra, logrando el subcampeonato absoluto de copilotos junto al piloto lucense Francisco Dorado y el equipo ARVidal.

La temporada comenzó con el Volkswagen Polo R5, vehículo con el que Francisco y Andrea disputaron las primeras pruebas del año, mostrando una gran regularidad y velocidad. En el tramo final del campeonato, el equipo dio un paso adelante incorporando un Skoda Fabia Rally2, un coche más moderno y competitivo con el que completaron la temporada de manera brillante. Todo ello gracias al apoyo de sus patrocinadores que se han implicado al máximo.

Francisco Dorado ha sido una pieza clave en este logro. Su talento al volante, unido a la compenetración y entendimiento dentro del coche, ha permitido que la dupla mantuviera un rendimiento muy alto durante toda la temporada. Juntos han formado un equipo sólido, rápido y con una progresión constante que ha dado grandes resultados alzándose también con el quinto puesto absoluto de pilotos.

Nuevo éxito

Este subcampeonato supone un nuevo éxito para Andrea Lamas, que cuenta con varios campeonatos y victorias en su trayectoria deportiva. Su nombre figura desde hace años entre los más destacados del panorama nacional, gracias a su experiencia, precisión en las notas y constancia en cada prueba.

Ampliar

Más allá del resultado, la historia de Andrea es un ejemplo de superación personal. Tras una grave lesión que la apartó de la competición durante un tiempo, logró regresar con fuerza y determinación. Apenas dos años después de su vuelta a los tramos, este subcampeonato de España confirma su regreso al máximo nivel.

«Volver a competir ya fue un triunfo, pero terminar la temporada como subcampeona de España es algo que me emociona profundamente. Detrás de este logro hay mucho esfuerzo, trabajo en equipo y el apoyo de quienes confiaron en mí cuando parecía imposible volver», afirma Lamas.

Una de las copilotos más destacadas del automovilismo español

Con este resultado, Andrea consolida su posición como una de las copilotos más destacadas del automovilismo español, demostrando talento, compromiso y una gran capacidad de adaptación a diferentes equipos y vehículos.

Ampliar

Con la vista puesta en la próxima temporada, Andrea Lamas y Francisco Dorado ya trabajan junto a ARVIDAL y sus patrocinadores en nuevos retos, con el objetivo de seguir creciendo y luchar por el título absoluto dentro del Campeonato de España de rallyes de Tierra.

Temas

España