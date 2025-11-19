Un vino del Bierzo, Medalla de Oro en la cata a ciegas de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino El certamen reúne 377 muestras en su estreno

Cuatro Pasos Rosé, el mencía rosado de Martín Códax Viticultores elaborado en El Bierzo ha sido galardonado con la Medalla de Oro en la primera edición del concurso PWC (Press Wine Competition), organizado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV).

El certamen, que celebró su debut en Madrid con 377 muestras participantes, reunió a 35 jueces internacionales en dos intensas jornadas de cata a ciegas. Este reconocimiento pone en valor la calidad, equilibrio y expresividad de Cuatro Pasos Rosé, que continúa consolidándose como uno de los vinos rosados más destacados del panorama nacional, señalan desde Martín Códax.

La Medalla de Oro en el PWC se suma a su reciente distinción en el Informe de los Vinos del Bierzo del reconocido Master Of Wine Tim Atkin, donde Cuatro Pasos Rosé ha sido nombrado Mejor Vino Rosado del Bierzo, reafirmando así su posición como una de las elaboraciones más relevantes y representativas de la región.

«Este reconocimiento es fruto del esfuerzo constante de nuestros viticultores y equipos técnicos. Cuatro Pasos Rosé es una muestra del talento y la identidad de El Bierzo, y nos enorgullece que así lo haya valorado un jurado internacional de reconocido prestigio» apuntan desde la bodega.