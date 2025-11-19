leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una cata de vino. Sonia Tercero

Un vino del Bierzo, Medalla de Oro en la cata a ciegas de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino

El certamen reúne 377 muestras en su estreno

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

Cuatro Pasos Rosé, el mencía rosado de Martín Códax Viticultores elaborado en El Bierzo ha sido galardonado con la Medalla de Oro en la primera edición del concurso PWC (Press Wine Competition), organizado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV).

El certamen, que celebró su debut en Madrid con 377 muestras participantes, reunió a 35 jueces internacionales en dos intensas jornadas de cata a ciegas. Este reconocimiento pone en valor la calidad, equilibrio y expresividad de Cuatro Pasos Rosé, que continúa consolidándose como uno de los vinos rosados más destacados del panorama nacional, señalan desde Martín Códax.

La Medalla de Oro en el PWC se suma a su reciente distinción en el Informe de los Vinos del Bierzo del reconocido Master Of Wine Tim Atkin, donde Cuatro Pasos Rosé ha sido nombrado Mejor Vino Rosado del Bierzo, reafirmando así su posición como una de las elaboraciones más relevantes y representativas de la región.

«Este reconocimiento es fruto del esfuerzo constante de nuestros viticultores y equipos técnicos. Cuatro Pasos Rosé es una muestra del talento y la identidad de El Bierzo, y nos enorgullece que así lo haya valorado un jurado internacional de reconocido prestigio» apuntan desde la bodega.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda
  2. 2 La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
  3. 3 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  4. 4 ¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves?
  5. 5 La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»
  6. 6 Manuel Moure: «Ninguno de ellos fue capaz de mandarles salir; todavía los culpables fueron los seis muertos»
  7. 7 Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León
  8. 8 Transportes licita por 7,9 millones la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 en León
  9. 9 Aviso amarillo por nieve este miércoles en León
  10. 10 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Un vino del Bierzo, Medalla de Oro en la cata a ciegas de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino

Un vino del Bierzo, Medalla de Oro en la cata a ciegas de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino