Los vecinos de Las Eras lanzan un SOS: «Tendrá que defendernos alguien»

«Tendrá que defendernos alguien». Es el grito desesperado lanzado por los vecinos de los barrios de Las Eras y Puente Romano de Páramo del Sil con el que apelan tanto a la Junta como a la Diputación para que pongan fin al aislamiento que sufren al bloquearles el acceso a la CL-631.

Medio centenar de personas, entre ellas la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, y varios concejales, respaldaron la protesta protagonizada este viernes a mediodía al pie de esta carretera para lanzar un SOS de urgencia a las administraciones para exigir que se pongan manos a la obra y abran un acceso a este vial, que constituye la principal vía que les comunica con los pueblos del valle del Sil.

«Para darnos salida a nosotros el tema sigue tal cual, no han hecho nada», lamenta Fina, una de las vecinas del barrio de Las Eras que participó en la protesta. No entienden en ningún caso que la Junta se ampare en la seguridad para no ofrecerles una solución «cuando el riesgo lo tenemos a diario en la carretera».

Los habitantes de Las Eras y Puente Romano de Páramo del Sil piden, además, la mediación de la Diputación de León teniendo en cuenta que el vial que enlaza con la carretera que une Ponferrada y Villablino es de titularidad de la institución provincial.

«Seguimos igual, el problema sigue estando ahí», apuntan. Es por ello que ya advierten que mantendrán las espadas en alto y repetirán las concentraciones todos los viernes, a las 12.00 de la mañana, en las inmediaciones de la CL-631 hasta la Junta les ofrezca una solución.