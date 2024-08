El vecino de Fabero con cáncer terminal abandona su encierro

Carmen Ramos Fabero Viernes, 23 de agosto 2024, 14:18 | Actualizado 14:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El vecino de Fabero José Antonio Marqués, afectado por un cáncer terminal y numerosas patologías, ha conseguido dar un primer paso en su lucha por lograr que se le reconozca una gran invalidez.

El encierro intermitente que ha llevado a cabo durante ocho días en el Ayuntamiento de la localidad ha dado sus primeros frutos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le ha citado vía SMS para el próximo día 2 de septiembre para realizarle una primera valoración.

Es por ello que ha decidido abandonar la medida de protesta a la espera de los resultados de la cita con la Seguridad Social. «Ayer ya no fui porque el miércoles a ultima hora me llegó un mensaje del INSS que me cita para el día 2 de septiembre», explica.

Un extremo que también han confirmado desde el INSS a este periódico, aunque en este caso sin concretar la fecha de la cita que le fue comunicada al interesado. «El expediente está en trámite y próximamente será citado para valoración», apuntan.

José Antonio agradece todo el apoyo recibido durante los ocho días en los que ha prolongado su encierro y tiene claro que de no haber tomado la decisión de encerrarse de forma intermitente en las dependencias del Ayuntamiento por las mañanas no habría conseguido nada.

«No, no, no, si no hubiera sido por esto no hubiera conseguido nada y ya estaba amargado porque cuando una persona tiene muchas enfermedades también tiene mal la cabeza y a mi esta espera me estaba haciendo mucho daño porque es muy difícil de digerir todo lo que me está pasando», señala.

Este vecino de Fabero desiste del encierro para dar un margen de confianza al Instituto Nacional de la Seguridad Social. «De momento voy a espera a qué conclusión se llega en la cita», apunta. No obstante advierte que está dispuesto a retomar la protesta si no se producen avances que le permitanlograr su objetivo que no es otro que lograr que se le reconozca una gran invalidez frente al 33% de minusvalía que tiene en este momento.