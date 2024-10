USO clama por reindustrialización para El Bierzo: «Estamos abandonados, no hay inversión»

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 25 de octubre 2024, 11:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Unión Sindical Obrera (USO) reclamó este viernes 25 de octubre que la creación de empleo esté «en el centro de las políticas» con el objetivo de trabajar por la reindustrialización y luchar contra la despoblación y el envejecimiento en Castilla y León. Así lo pidieron el secretario general de USO, Joaquín Pérez, y el secretario del sindicato en Castilla y León, Marco Antonio Martínez, al inicio del IX Congreso Regional de USO Castilla y León que se celebra en el Castillo de los Templarios de Ponferrada.

«Este congreso es un vistazo al futuro y nuestra apuesta es el trabajo de calidad, el empleo de valor, puestos de trabajo que queden aquí como los del sector científico, el empleo de industria, educación, cuidados, servicios públicos de calidad y muchos sectores que tienen que estar en el centro de las políticas a todos los niveles y Castilla y León no puede quedarse en el discurso. Se ha apostado por la solución fácil, los números fáciles de arreglar», dijo Pérez, quien aboga por impulsar medidas que acaben con la despoblación, la marcha de los jóvenes y el envejecimiento.

«Tenemos unas líneas reivindicativas como son luchar contra la situación complicada que tenemos a nivel de despoblación, que es brutal. Eso viene adherido a un proceso de desindustrialización de lo que era nuestro tejido fundamental, el de generación y transformación de energía de toda la zona norte, desde Burgos, Palencia hasta donde estamos, en Bierzo, y ha supuesto un impacto descomunal para toda la comunidad», añadió Martínez.

«Queremos hacer una reclamación de una discriminación positiva de todas las administraciones respecto a esas maneras de transicionar justamente con estos territorios. Y hay un claro envejecimiento de la población que es fruto de todo lo anterior y donde hay una partida importante de nuestro futuro que son los jóvenes que tienen difícil quedarse en nuestro territorio y hacen falta medidas para combatirlo», prosiguió.

Por otro lado el responsable del área de Industria, el berciano Gabriel Garnelo, se mostró preocupado por el tejido industrial de Castilla y León. «En la comarca del Bierzo no nos cansamos de decir que estamos abandonados, no hay inversión, no hay arraigo de empresas y no tiene visos de mejora», lamentó.

40 años de historia

El congreso servirá para renovar la Comisión Ejecutiva de Castilla y León, en la que seguirá Martínez cuatro años más. Será su tercer mandato y adelanta que el último ya que existe «un relevo buenísimo en Castilla y León que entiende muy bien nuestra filosofía que nunca va a cambiar, que es una financiación autónoma, una manera independiente de gestionar nuestras reclamaciones. Creemos que es un proyecto con mucha historia e interesante para que los ciudadanos se sumen a él», explicó.

Por su parte el líder estatal recordó que la USO de Castilla y León, con más de 40 años de historia, viene creciendo de forma sostenida en los últimos años, al igual que ocurre en toda España, según informa Ical. «Somos la tercera fuerza sindical de España y estamos negociando más de 600 convenios colectivos estatales, estamos presentes en el 20 por ciento de la negociación colectiva», detalló Pérez.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, agradecieron al sindicato que hayan elegido Ponferrada para celebrar su congreso.