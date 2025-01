UPL-Bierzo denuncia «la enorme irresponsabilidad» de la Junta en el conflicto de la uva godello

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 20 de enero 2025, 12:44 Comenta Compartir

UPL-Bierzo denunció «la enorme irresponsabilidad y la actitud» de la Junta en torno a la negociación en el uso de la uva godello por la Denominación de Origen Rueda. El secretario comarcal y procurador en las Cortes de Castilla y León, José Ramón García, se refirió así a las declaraciones del portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, sobre el caso.

García subrayó la «absoluta vergüenza que supone que no sea ni la propia consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la que emplace a la DO Rueda y a la DO Bierzo a negociar el robo que quieren perpetrar», más si cabe después de cancelarse recientemente la prevista para esta misma semana. «La Junta lo que pide directamente es que la DO Bierzo ceda la utilización de nuestra uva godello a la DO Rueda», criticó.

En este sentido, puso de manifiesto que la institución autonómica debería ser «garante y hacer respetar» todas las denominaciones de origen de la Comunidad, pero lo que hace es favorecer a la de Rueda y a la provincia de Valladolid en detrimento de las demás provincias.

La formación 'leonesista' señaló que «no hay nada que negociar» y advirtió al resto de denominaciones de origen que «de aceptar este atropello y robo» será el inicio para hacerlo con otras. «Es una situación de ataque y robo» que comienza a darse en Zamora y Salamanca, con la casualidad de que siempre para favorecer a los de siempre y a la provincia de siempre, la que todos sabemos».