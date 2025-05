El Bierzo se une para proteger el entorno del Selmo y la Peña del Seo

Carmen Ramos Corullón Viernes, 9 de mayo 2025, 20:51 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

Proteger y poner en valor la diversidad del ecosistema y el paisaje del entorno del río Selmo y la Peña del Seo. Es el objetivo con el que la Universidad de León, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y la bodega Descendientes de J. Palacios han unido sus fuerzas para lograr que este territorio ubicado entre las reservas de la biosfera de Ancares y Courel y el parque natural de la Sierra de la Encina de la Lastra se integre en la red europea de espacios naturales protegidos Red Natura 2000.

Un proyecto bautizado como 'ConCiencia Seo Selmo, un territorio a proteger' que han presentado este viernes, 9 de mayo, en las instalaciones de la bodega ubicada en Corullón en un acto que ha reunido a representantes de diferentes colectivos y también a habitantes del lugar con el que pretenden involucrar a todos los colectivos para pedir la protección de un espacio que comparten los municipios bercianos de Barjas, Corullón, Oencia, Sobrado, Trabadelo, Vega de Valcarde y Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, que se sumaría así a los territorios ya protegidos en los municipios gallegos colindantes de Rubiá, Vilamartín de Valdeorras y O Barco de Valdeorras (Orense) y Quiroga y Folgoso do Courel (Lugo).

«En conjunto con la universidad y diferentes asociaciones de la zona queríamos proteger una zona que se ha quedado ahí como en tierra de nadie, rodeada de zonas bastante interesantes que comparten ecosistemas, paisaje e incluso raíces cuturales», indicó el bodeguero y viticultor Ricardo Pérez Palacios. Entre los motivos para trabajar en esta protección destaca la riqueza medioambiental de la zona y la defensa de la viticultura contra «la invasión de las eólicas», destacó.

El proyecto se ha puesto en marcha con el estudio que está realizando la Universidad de León para elaborar un listado de la flora, la fauna y la funga (hongos) para acceder a la protección de Red Natura 2000. Todo ello haciendo partícipe a la sociedad en general fomentando la conciencia ciudadana para que «nos ayuden también con sus aportaciones a engrandecer este estudio», incidió Pérez Palacios. Algo que podrán hacer de forma directa a través de iNaturalist.com

Se trata de un trabajo con bases científicas que se realizará a lo largo de este año y que elevarán posteriormente a la Junta de Castilla y León teniendo en cuenta de que «hoy en día tenemos la obligación de ampliar la Red Natura», explicó la profesora de la ULE, Estrella Alfaro. Tienen claro que no será fácil «pero estamos moviendo los hilos para poder conseguirlo», señaló el bodeguero berciano.

Presentación del proyecto 'ConCiencia Seo Selmo' en Corullón. Carmen Ramos

Los intereses de las minas

Los integrantes del movimiento que reclama la protección para el entorno del río Selmo y la Peña del Seo recordaron como en los años 90 este espacio quedó sin protección «quizá por los intereses de las minas», si bien son conscientes de que «hoy en día es más importante el tema eólico y las solares, y el problema es que siempre los intereses son muy variados y en general no van en beneficio de la naturaleza», denunció Ricardo Pérez Palacios.

Desde la ULE consideran que no se puede convertir una montaña en un polígono industrial como objetivo para las eólicas por lo que «si en unos momentos anteriores no se tuvo en cuenta porque había unos intereses económicos que no fueron prioritarios para declararlo ahora mismo lo que nos damos cuenta es que, uno, que tiene los mismos valores naturales que las zonas de alrededor y que por tanto podría ser susceptible de introducirse en Red Natura», apuntó Alfaro.

A ello se une el hecho de que «si hay un tejido social y empresarial que se está interesando por proteger este territorio de impactos modernos como pueden ser temas eólicos u otros que puedan venir, que no lo sabemos, la idea es que inventariemos esos valores ambientales y los pongamos encima de la mesa porque son iguales o mayores que algunas de las áreas colindantes», resaltó la profesora de la Universidad. En este sentido, puso el foco en la necesidad de integridad de la Red Natura «y esta zona precisamente es un agujero que garantiza que haya conectividad entre los espacios», remarcó.

Protección para la A-6

El portavoz de la la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Emilio de la Calzada, resaltó algunos de los problemas que se dan en ese momento en la zona como las canteras de pizarra de Gestoso y de Lusío, en el municipio de Oencia, que «tienen bastante incidencia en lo que tiene que ver con las escombreras y con los vertidos a los ríos». También se refirió a la cantera de caliza de Portalviento en la Sierra de la Lastra donde «ha quedado una escombrera más en El Bierzo».

La protección que se solicita se extenderá también al municipio de Balboa y la Autovía del Noroeste A-6. El colectivo abre el abanico de opciones para preservar este entorno natural más allá incluso de la Red Natura 2000 y ha avanzado que una vez que la ULE concluya el estudio ls presentará en los diferentes ayuntamientos de la comarca para solicitar su apoyo.