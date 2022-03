Los transportistas del Bierzo llaman a la ciudadanía a unirse a las protestas «porque todos estamos perjudicados por los desorbitados precios de los carburantes»

La Agrupación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza valora de forma «muy positiva» la movilización de este jueves en Ponferrada que reunió a un millar de personas en la plaza del Ayuntamiento tras la sonora caravana de camiones que protagonizaron por el centro de la ciudad y llama a la ciudadanía a unirse a las protestas «porque todos estamos perjudicados por esos elevados y desorbitados precios de la gasolina y del gasóleo que, además, no se corresponde para nada con el precio del barril de petróleo Brent», indicó su presidente, Antonio Regueiro. «Aparte de visibilizar nuestro problema individual debido al precio del carburante la idea es que tendría que participar toda la ciudadanía», insistió.

Los profesionales del transporte de la comarca recuerdan que no se trata tanto de una huelga sino de «un paro empresarial» que han focalizado en la traslación de los precios del carburante hacia los portes y clientes «pero es cierto que la otra vertiente no deja de ser importante y afecta a todos los españoles y a toda la economía española y lo que no puede ser que unas empresas utilicen el petróleo para obtener beneficios que no sabemos a qué van destinados», apuntó Regueiro. Consideran que la actual escalada de precios de los carburante «huele muchísimo a estafa más que a una correspondencia justa y con unos beneficios ajustados que todas las empresas deberían de tener».

Las primeras consecuencias de la protesta de los transportistas ya deja sentir en las estanterías de los supermercados donde se están produciendo los primeros problemas de de desabastecimiento. En este sentido, lamentan el «empecinamiento» del Gobierno «en tomar medidas coyunturales» cuando consideran que «debería hacer en otros países, abriendo un expediente a las petroleras por el uso y abuso del precio de los carburantesy después, llegado el caso que no solvente, seguir el ejemplo de otros países relajar la parte de impuestos que iba a cobrar el Estado, por un mes o dos meses o hasta que esto se pueda regularizar», señaló, algo que considera que no causaría un especial daño en los ingresos del Estado. «Nos ayudaría a todos a poder seguir trabajando porque tal y como estamos perdemos dinero», subrayó Regueiro. «No podemos tener una empresa para perder dinero sino nos arruinamos», subrayó.

Actuación de los piquetes

Durante la jornada de este viernes, los transportistas bercianos mantienen los piquetes embolsando camiones en la avenida de Asturias de Ponferrada y algunos polígonos industriales y empresas grandes de la comarca a fin de bloquear la entrada de mercancía.