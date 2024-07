Toreno llevará a pleno la resolución del expediente de subrogación del matadero

Esther Jiménez Ponferrada Domingo, 21 de julio 2024, 09:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La reapertura del matadero de Toreno, el único que hasta hace unos meses estaba abierto en la comarca del Bierzo, sigue en punto muerto y sin avances desde que se conocieran los inconvenientes que estaba teniendo la empresa que iba a subrogar el contrato.

Y es que la anterior concesionaria dio de baja el CIF, por lo que la nueva, que ya había asumido la deuda de 25.000 euros y tenía todo listo, se encontró sin ese código de identificación fiscal necesario para realizar la escritura pública en el Ayuntamiento.

Con esa situación, el Consistorio berciano celebrará el próximo 24 de julio un pleno en el que, si no se pone solución antes, se decidirá la rescisión del contrato, puesto que «hay unos requisitos estipulados, un plazo», determinó el alcalde, Vicente Mirón, que espera que «ojalá se pueda resolver antes de esa fecha».

Cabe recordar que el contrato se iba a subrogar en derechos y obligaciones con la misma licencia e iguales condiciones, sin modificar el importe de 600 euros anuales que iba a recibir el Ayuntamiento de Toreno.

De hecho, hasta que no se lleve a pleno esta cuestión, el Consistorio no sabrá la futura viabilidad del matadero, es decir, si se puede volver a sacar a concurso o si por el contrario fuera necesaria una mejora de las instalaciones para adaptarla a la nueva normativa comunitaria. Inversión que, por pequeña que fuera, el Consistorio berciano ya ha anunciado que no podría asumir.

Para ello, el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León ya ha realizado una inspección de las mismas, en concreto fue el pasado jueves, 11 de julio, cuando analizaron el estado del matadero.

Por tanto, habrá que seguir esperando para conocer si finalmente los ganaderos bercianos podrán volver a realizar los sacrificios de los animales en Toreno o por si por el contrario tienen que seguir haciéndolo en Astorga, León o Lugo, con el importante perjuicio que supone para ellos desde hace más de dos meses.

Temas

Toreno