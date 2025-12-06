El «susurro de calma» de Las Médulas que cabe en una botella La Fundación Las Médulas y la Farmacia El Bierzo de Ponferrada crean una bruma relajante inspirada en el paraje, un proyecto piloto para impulsar experiencias que evoquen la esencia del Patrimonio de la Humanidad berciano

La titular de la Farmacia El Bierzo de Ponferrada, Marta Rodríguez Tato, junto a algunas de las muestras de bruma relajante de Las Médulas.

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:29 Comenta Compartir

Es uno de los lugares más bonitos de España para visitar una vez en la vida. Paisaje, historia y patrimonio se funden en un territorio emblemático de la provincia de León con crestas rojizas y castaños que nacieron al abrigo del mundo romano y que en el año 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las antiguas minas de oro explotadas por los romanos son un lugar único e incomparable que despliega toda su belleza en otoño para convertirse en un lienzo de ocres y amarillos. Una paleta de colores y aromas que ahora caben en una botella.

La Fundación Las Médulas y la Farmacia El Bierzo, a través de su línea de cosmética ecológica de autor y de complementos nutricionales y alimentación ecológica El Viaje de Egeria, se dan la mano en una novedosa iniciativa que ofrece la posibilidad de realizar un viaje sensorial a través de las esencias de las más de dos mil hectáreas del Monumento Natural. Lo han conseguido dando vida a la bruma relajante inspirada en el paraje, que se presenta como «una experiencia sensorial que inspira bienestar, evocando las magia de Las Médulas».

Se trata de un proyecto piloto, que la Fundación llevó al Foro AR-PA de Turismo Cultural, y con el que se pretende «desarrollar esa imagen que tenemos todos en la retina de Las Médulas, tan evocadora, vincularla a la salud y crear una serie de experiencias con un guiño hacia el futuro de la comarca del Bierzo», explica la farmacéutica, Marta Rodríguez Tato.

La idea es desarrollar a lo largo de 2026 otros productos inspirados en el paraje berciano Patrimonio de la Humanidad, «porque es algo que nos define y una imagen emblemática del Bierzo». También crear experiencias relacionadas con el Monumento Natural. En este abrir camino «hemos cerrado los ojos y hemos sentido un poco la tierra roja, los olores, el aire que te da en la piel y te hace sentir y toda la botánica que hay alrededor de Las Médulas», señala Rodríguez Tato.

La fórmula mágica del relax

Para la elaboración de la bruma de Las Médulas se ha partido de una base de lavanda de la variedad cantueso con «propiedades relajantes y calmantes». A ella se le han añadido «otras plantas que nos inspiran y que están presentes en el paraje», como el romero, el tomillo, el orégano y la ajedrea. Todo ello con la fórmula más sugerente de las antiguas minas de oro romanas, «evocando los olores característicos del Bierzo y a la vez esa propiedad relajante», indica la farmacéutica.

Así se ha conseguido una fórmula enriquecida con aceites esenciales, cuidadosamente seleccionados, que «acarician la piel, te transforman y te transportan a Las Médulas, donde la tierra roja y el viento susurran calma, porque en realidad es un producto relajante y calmante».

Un primer paso a partir del cual se desarrollará una línea más completa asociada a experiencias. Todo ello a través de una imagen vinculada al viaje de Egeria, la asceta hispana del siglo IV famosa por su libro 'Peregrinación a Tierra Santa' muy ligada al Bierzo por haber sido su posible lugar de origen, «que unirá la tradición y nuestra historia para crear una imagen honesta, cercana, muy moderna y también muy avanzada, porque la comarca se tiene que seguir transformando», subraya Marta Rodríguez Tato.

Unai iniciativa pionera que permite concentrar toda la magia de Las Médulas en una botella para que quien realice el recorrido por las sendas y caminos del paraje berciano Patrimonio de la Humanidad y viva estas nuevas experiencias que se pondrán en marcha desde la Fundación y la Farmacia El Bierzo «se lleve a casa un trocito de Médulas recordando todo lo que ha vivido aquí».