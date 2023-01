El PSOE suspende de militancia a la alcadesa de Fabero por su procedimiento judicial abierto

La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, ha sido suspendida de militancia de forma cautelar debido al procedimiento judicial que tiene abierto por presunta prevaricación en la contratación de trabajadores y que la llevará a declarar en el mes de febrero. Incluso, le han pedido la dimisión. «Que les quede muy claro que no voy a dimitir, a mi me puso el pueblo con sus votos y me iré cuando el pueblo me eche», aseguró decidida.

Martínez ha recibido con total sorpresa esta notificación, vía Whatsapp, que no le ha dado la posibilidad de explicarse, por lo que lo considera un «juicio sumarísimo» contra ella. «A mi nadie me llama para pedir una explicación, no me dejan defenderme y directamente ya me viene que me suspenden de militancia, algo sorprendente», señaló la regidora faberense.

Sobre todo teniendo en cuenta que otros compañeros de partido están en la misma situación, con juicios pendientes, y no han sido suspendidos. Por tanto, considera que «si artículo se hace para uno se hace para todos, no se puede hacer de manera aleatoria».

Además, Martínez recordó que este procedimiento está abierto desde hace siete años, ya cuando se presentó a las últimas elecciones municipales de 2019 en las que obtuvo un concejal más y mayoría absoluta.

Por todo ello, la primera edil de Fabero solo encuentra una explicación posible «que es que me quieren quitar, a pesar de que soy una alcaldesa que ha ido ganando votos y que sacó mayoría absoluta, para poner al tío de Javier Alfonso Cendón -secretario general del PSOE de León-», que es Demetrio Alfonso, que ya fue alcalde de este municipio minero.

«No hay nada oficial pero en todo el pueblo es lo que dicen, y si lo dicen es porque alguien lo dice, incluso que hay ya una lista hecha», señaló, asegurando que hasta este momento confiaban en que hubiera primarias para elegir al próximo candidato socialista en Fabero.