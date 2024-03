«Estamos en shock porque las dos hermanas eran muy queridas en el pueblo»

Duelo y consternación en Toreno. La localidad berciana sigue abatida por la muerte, este viernes 1 de marzo, de dos hermanas de 72 y 73 años posiblemente por intoxicación de monóxido de carbono como consecuencia de la mala combustión de la caldera de carbón de su vivienda. Una causa que deberá determinar la autopsia.

«Estamos un poco todavía en shock porque ellas y su familia eran muy queridas en el pueblo», indicó el alcalde, Vicente Mirón. «Una de las fallecidas residía en Barcelona pero era nativa del pueblo y venía porque aquí tiene a sus hermanas y mucha familia», explicó.

La voz de alarma se produjo cuando una de ellas no acudió a la cita médica que tenía en el consultorio del pueblo. Un hecho que fue comunicado a una hermana de ambas que requirió la presencia de la Guardia Civil porque no podía abrir la puerta de la casa situada en la calle Federico García Lorca.

Los agentes de la Benemérita tuvieron que forzar la puerta de la vivienda familiar en la que las dos hermanas pasaban estos días. Eran las diez de la mañana. Al acceder al inmueble se encontraron los cuerpos sin vida de ambas en la cocina de la casa. Una vivienda que era la «antigua residencia familiar», relata el alcalde de Toreno, Vicente Mirón.

Una de ellas residía en Barcelona y la otra en la residencia de ancianos Conde de Toreno de la localidad que precisamente había abandonado estos días para disfrutar de la compañía de su hermana llegada desde la capital Condal.

«Lo que me cuentan los vecinos es que una de ellas no fue a consulta y que desde el centro de salud se avisó a la hermana para preguntarle si había pasado algo, y a partir de ahí se desarrolló todo ya», señaló el regidor municipal.

A la espera de los resultados de las autopsias que confirmen las causas del fallecimiento, todo apunta a que se debió a una intoxicación por monóxido de carbono por la mala combustión de la caldera de carbón de la vivienda. Un fuerte olor que salía de la casa del que también se percataron los vecinos de la zona.

«Es lo más probable, los vecinos decían que se notaba en los alrededores de la casa un fuerte olor y me dicen que es muy probable, pero no lo podemos asegurar hasta que no se realice la autopsia y se acabe la investigación», explicó Mirón.

Dos días de luto en Toreno

El dramático suceso ha conmocionado a la pequeña localidad berciana que en su día fue uno de los epicentros del sector minero de la comarca del Bierzo.

El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por las dos hermanas de 72 y 73 años fallecidas por la mala combustión de la cocina de carbón. Dos días de luto que se iniciarán este sábado en el que las banderas ondearán a media asta hasta el domingo en señal de duelo.

«Nosotros esta mañana cuando nos hemos enterado ya a última hora nos hemos reunido el equipo de gobierno y se han decretado dos días de luto en el Ayuntamiento», aseveró el primer edil.

Un suceso «poco frecuente»

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, reconoce que este tipo de sucesos en la localidad han sido a lo largo de su historia «poco frecuentes», aunque reconoce que «algunos se producían».

Recuerda en este sentido, el pasado minero del pueblo con un carbón que siempre fue el mineral más utilizado como combustible para calentar las casas, aunque hoy en día el paso del tiempo, el fin de la minería y el uso extendido de nuevos combustibles haya dado un giro a esta situación.

«Este es un pueblo minero y las cocinas y la forma de calentarse era con carbón pero cada vez hay menos y no se producían tanto estos sucesos pero también es verdad que el carbón ahora es de mucha peor calidad, es más adulterado y corren más riesgo a la hora de utilizar este tipo de combustible para calentarse», señaló.

Nada se pudo hacer

Los cuerpos sin vida de dos hermanas de 72 y 73 años han aparecido en la mañana de este viernes día 1 de marzo en Toreno. La Guardia Civil (COS) de León se puso en contacto con la sala de operaciones del 112 Castilla y León alertando del fallecimiento de dos personas en un domicilio de la calle Federico García Lorca de la localidad berciana de Toreno.

Los agentes del cuerpo indicaron que podría tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono, ya que estas fueron localizadas en una estancia de la vivienda en la que había una caldera de carbón.

El centro de emergencias 112 dio aviso del incidente a Policía Local de Toreno, a los bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que enviaron una ambulancia de soporte vital básico y el personal sanitario del centro de salud de Toreno.

Cuando llegaron a la vivienda, el personal sanitario solo pudo confirmar fallecimiento de las dos mujeres sin poder hacer nada para salvar sus vidas.