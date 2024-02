El servicio de cocina del Hospital El Bierzo «hace aguas»

El Sindicato Independiente de Empleados Públicos de SACYL (Cesiv-SINGEFE) denunció la situación «cada vez más preocupante» del Servicio de Cocina del Hospital El Bierzo. En ese sentido, apuntan que se han registrado «numerosas incidencias» que han sido denunciadas «en numerosas ocasiones» por el Delegado de Prevención y Salud, Carlos Javier Reguera, y que afectan a la estructura física del servicio «y ponen en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores que a diario trabajan en ese servicio desde hace años».

Actualmente, y según denuncia el delegado, «cae el agua a regueros desde el techo del servicio en la zona del cuarto frío y cámaras frigoríficas, cerca también de los vestuarios de los trabajadores». Algo que aseguran que no es nuevo, ya que las trabajadoras del servicio «conviven a diario con numerosas goteras, cestos, calderos, etc…con numerosas manchas y agujeros en el techo, debidas al continuo goteo, que a mayores hace más peligroso el trabajo diario, al juntarse con un suelo resbaladizo donde hace más difíciles y peligrosas las condiciones de trabajo».

El sindicato denuncia que las goteras, cada vez más extendidas, se aprecian también en el techo de la zona de cortado de fiambre, cocinado, con el techo descascarillado, lo que, a su juicio, presupone un grave riesgo y «que preocupa a esta organización sindical por el peligro de desplome en un servicio donde actualmente trabajan a turnos unos 50 trabajadores, que con su extraordinaria profesionalidad y esfuerzo, están soportando desde hace 5 años unas malas condiciones de trabajo, sacando el mismo con una calidad excepcional».

Estado de la cocina del Hospital El Bierzo Cesiv-SINGEFE

«Suelos resbaladizos y en mal estado, mala evacuación del agua en el suelo con sumideros que no desaguan como debieran, techos descascarillados, fregaderos y grifos a alturas irregulares, instalaciones eléctricas rotas o deterioradas y sin proteger, goteras, agua en el suelo y mal estado general del techo, etc…que hacen que Cesiv-SINGEFE esté valorando a estas horas interponer una denuncia ante las autoridades laborales y sanitarias, de no resolverse de manera inmediata esta grave situación, en un servicio especialmente sensible del primer centro hospitalario en la comarca berciana», apuntan.

Con todo ello, desde Cesiv-SINGEFE reclaman a la Consejería de Sanidad más inversión en Área Sanitaria del Bierzo, y se pregunta también cómo se han gestionado y están gestionando los fondos europeos «Next-Generations» del año 2023 y 2024 respectivamente, y si los trabajadores y el Servicio de Cocina del Hospital El Bierzo «no tienen derecho a ellos, y tenemos que seguir siendo los trabajadores del Área de Salud, el hermano pobre de la Comunidad de Castilla y León».