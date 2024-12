Seis años de espera para el Hospitalillo: «Las cosas de Palacio van despacio y aquí más»

Esther Jiménez Ponferrada Domingo, 8 de diciembre 2024, 09:24 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Ayuntamiento de Fabero sigue a la espera de que el Ministerio de Fomento licite la obra de rehabilitación del Hospitalillo, un edificio emblemático que pertenecía a la empresa Antracitas de Fabero, en el área industrial denominada Pozo Viejo de la localidad de Lillo del Bierzo. En su momento servía, como su nombre indica, para hospitalizar a los mineros que se accidentaban en el tajo o que presentaban dolencias propias de ese trabajo.

La licitación y la propia actuación lleva acumulando retraso tras retraso y «ya van seis años esperando», asegura la alcaldesa del municipio, Mari Paz Martínez, que cree que «las cosas de Palacio van despacio, aquí yo creo que un poco más».

Lo último que se sabía de este inmueble y de la previsión del Gobierno es que la rehabilitación saliera a licitación en septiembre de este año, cosa que no se produjo, y que las obras comenzaran en el primer trimestre de 2025. Pero con el nuevo retraso, la regidora baraja marzo de 2025 para esa licitación, por lo que el inicio de la actuación en esta edificación se volvería a retrasar unos meses más.

El proyecto en sí también ha sufrido variaciones en seis años, sobre todo presupuestarias. «Este año hicieron una ampliación del presupuesto porque vamos a ver, una obra de hace 6 años ya no cuesta lo mismo, entonces si no lo amplían no llega ni para la mitad de las cosas», añade Mari Paz Martínez. En ese sentido, en un principio se habían destinado algo más de 300.000 euros pero con ese cambio presupuestario la cifra supera con creces los 400.000 euros.

La alcaldesa reconoce que con esta actuación «ya no sabemos qué hacer», ya que casi desde el inicio ha acumulado problema tras problema e incluso el propio Ministerio de Fomento «no entendía algunas cosas del proyecto hasta que vino a verlo el año pasado en diciembre, que comprendió que estaba dentro del casco urbano».

El inmueble ya tuvo una primera intervención en 2019 por parte de Patrimonio para reforzar y apuntalar los elementos que ponían en riesgo su estabilidad estructural, y hasta que la rehabilitación total no esté lista, el Ayuntamiento de Fabero no podrá realizar la musealización prevista, lo que convertiría al Hospitalillo en otro enclave turístico más de una cuenca minera que sigue reinventándose tras el cierre de las explotaciones de carbón.