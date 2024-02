El sector agroganadero berciano pide «igualdad de condiciones» para competir en el mercado internacional

El sector agrícola y ganadero del Bierzo reclama igualdad de condiciones para poder competir con otros productos europeos y de países de fuera de la UE. Las asociaciones y sindicatos de la comarca saldrán este jueves a las calles de Ponferrada para dejar claro su malestar y unirse a las peticiones que se repiten por todo el país.

La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) encabeza esta convocatoria, a la que se han unido otros colectivos como Asaja, COAG, UPA, fruticultores, ganaderos y apicultores del Bierzo. «Todos tenemos más o menos los mismos problemas y por eso hemos elaborado una serie de reivindicaciones», explicó el presidente de ABA, Daniel Franco, quien detalló que la tractorada convocada para este jueves, 15 de febrero, partirá a las 9 horas desde Carracedelo para dirigirse por la carretera N-VI hacia Ponferrada. Accederán a través de Cuatrovientos y harán una primera parada en la explanada del Toralín, donde leerán su manifiesto en torno a las 11 horas. Después se adentrarán con sus vehículos en el centro de la ciudad y volverán a salir, en este caso a través de Flores del Sil.

Franco aclaró que esta es una protesta «consensuada» por todos los representantes del sector agrario y ganadero de la comarca, y no como la que recorrió las calles de la capital del Bierzo el pasado día 6 de febrero, que se convocó a través de redes sociales. «Nos desmarcamos de esa forma de actuar puesto que las formas no son las adecuadas. Faltan al respeto a las autoridades y a la gente que tiene la capacidad de negociar. Tienen mal enfocado los problemas y los causantes de ellos», dijo Franco en declaraciones a Ical.

Reivindicaciones del campo berciano

Entre las peticiones del campo berciano están la de incrementar los controles a las producciones que llegan desde países de fuera de Europa. «En las importaciones los controles de calidad y de fitosanitarios que se hacen están cogidos con pinzas», denunció. Y es que a esos productos importados no se les exigen las mimas medidas que a los de Europa. Incluso hay países, dentro de Europa, con normativas diferentes y con productos autorizados que en España no se pueden usar. Algo que también reclaman que se modifique.

Tampoco están de acuerdo con la implantación del cuaderno digital de campo. «Esto no va a mejorar nuestras producciones. Tenemos que dedicarnos a producir de la mejor manera posible. En el Bierzo tenemos siete sellos de calidad, más la Denominación de Origen del vino y eso nos avala, sirve para tener un control absoluto y sancionar al que se equivoque. Es absurdo, no somos técnicos y no va a llevar a nada. Ya tenemos inspecciones todos los años. Por eso creemos que es un tema de sanciones», insistió.

Agricultores y ganaderos bercianos que se sumarán a la tractora del jueves. César Sánchez

El sector reclama que se rebaje la inmensa burocracia que tienen que hacer y que en la Política Agraria Común (PAC) se modifique la reducción de fitosanitarios sin ofrecer alternativas. «Esa transición hacia lo ecológico está de moda pero nadie sabe de verdad de lo que habla. Tiene que tener un fundamento y unas bases claras, sin dar tumbos», pide Franco. Respecto a la PAC, consideran absurda la «rotación de cultivos». «Tenemos que dejar de producir durante un tiempo cultivos que nos dan importantes beneficios mientras se importan de otros lugares», lamentó.

En el texto que han elaborado también piden que se derogue la ley de bienestar animal y se consensuen con los ganaderos las compensaciones por enfermedades. «Parece que los ganaderos tratan a los animales a palos. Es un sector muy importante y sistemáticamente ha sido maltratado. Es hora de que tenga el peso que tiene que tener», dijo el agricultor.

En cuanto al pago del IRPF, piden que se modifique y haya un límite por ingresos. «Siempre estamos mirando al cielo, una parcela no siempre da lo mismo. Un año hay que guardar para el otro. Eso las administraciones lo tienen que entender y no podemos pagar mucho cuando ganamos mucho y que no se nos ayude cuando ingresamos poco», explicó.

Control de especies y actualización del catastro

Franco también reclamó la recuperación del contrato temporal, que se mejore el control de las especies cinegéticas, como jabalíes y conejos que acaban con las viñas y los frutales, mantener las ayudas al gasóleo agrícola y las reducciones de fertilizantes y abonos en el IRPF.

A esto se suma la petición para que se revise y se actualice el catastro de las fincas del Bierzo, para que se ajuste a la realidad, y que se equiparen las ayudas a todos los apicultores.

Los bercianos consideran importa incrementar la lucha contra la avispa asiática, que ha empezado ya a atacar a las frutas. «La Junta debe ponerse a trabajar», dijo Franco.

Por último reclaman mejorar la línea de seguros agrícolas y la eliminación «inmediata» de la Agenda 2030. «Hay muchos que van con el pin de esta agenda y no tienen ni idea de lo que es. Antes de ponerse el pin y provocar a los agricultores, que se lo hagan mirar y vean si Europa está preparada. Si la aplican, no se puede importar nada que no lo cumpla», aseveró.

«El día que falte este sector tendremos un grave problema. Generamos riqueza, asentamos población, creamos empleo, hay talleres de maquinaria, hay I+D+i», dijo Franco, quien volvió a reclamar que el Bierzo tenga un parque agroalimentario, «un pequeño Itacyl en el que se valore no solo un vivero de empresas, sino que se estudie que ganado hay o qué injertos son mejores», finalizó.