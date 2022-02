Los sanitarios, en lucha: «No hay médicos, los pacientes no tienen un seguimiento, deja de existir la Atención Primaria» Los profesionales de la sanidad del Bierzo y Laciana se unen a la 'marcha blanca' y denuncian las consecuencias de «sobrecarga de trabajo, estrés, agotamiento y falta de personal»

Los sanitarios del Bierzo y Laciana se unen a la lucha para exigir soluciones a la grave situación de la sanidad pública que soportan ambas comarcas. «No hay médicos, los pacientes no tienen un seguimiento, deja de existir la Atención Primaria», denuncian, cansados de soportar día tras días «sobrecarga de trabajo, estrés, agotamiento y la falta de personal».

Los profesionales que participan en la 'marcha blanca' que arrancó a primera hora de la mañana de esta viernes en su última etapa entre Cubillos del Sil y Ponferrada dejan claro que «no es una situación temporal como decía la gerente sino que es una situación que se viene manteniendo desde hace mucho tiempo».

En este sentido destacan como en la zona básica de Villablino llevan «dos años sin médico en Caboalles de Arriba, en Palacios dos años también así como en los pueblos de Valseco, Salientes, Salentinos, Matalavilla... «Ahora mismo no hay médicos en ningún consultorio de alrededor sólo hay médicos en el cenro de salud de Villablino y la mitad de la plantilla, sólo hay un periférico en Villablino y el resto están todos en el centro de salud con lo cual los pacientes no tienen un seguimiento, tienen que acudir al centro de salud porque no se les atiende en los consultorios con las dificultades de desplazamiento para la gente mayor», lamentan.

Llegados a este punto, para los profesionales de la sanidad del Bierzo y Laciana «deja de existsir la Atención Primaria», teniendo en cuenta que «la gente sólo acude cuando tiene una patología aguda que no puede soportar, porque no hay medios para una consulta en el día porque al haber la mitad de profesionales la lista de espera se alarga, salvo que sean cosas muy agudas no se atienden en el momento».

Así las cosas comprueban diariamente como «los pacientes no tienen un seguimiento ni nada, no hay médico propio que los lleve y eso repercute en el resto de los profesionales también», concluyen.