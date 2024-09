Sanidad se reúne el lunes con autoridades bercianas por la situación de su Hospital

Leonoticias León Domingo, 15 de septiembre 2024, 13:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, recibe este lunes 16 de septiembre al alcalde de Ponferrada, el 'popular' Marco Morala, y al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, en sendos encuentros previstos para las 12 y las 13.15 horas. En ambos casos, las reuniones tendrán como motivación principal el Servicio de Oncología en el Hospital ponferradino.

«La lealtad institucional impide que como ayuntamiento podamos intervenir en la gestión sanitaria, pero nuestra obligación como representantes de la ciudadanía es hacernos eco de las cosas que preocupan a Ponferrada. Creemos que el análisis conjunto de la situación que se ha creado con algunos servicios como el de Oncología puede ayudar a aportar soluciones que mejoren la gestión ordinaria y que permitan superar las dificultades sobrevenidas de personal. Sabemos que el consejero está igualmente preocupado por la discontinuidad que supone en la atención asistencial la dificultad para contar con el personal necesario», señala Morala en un comunicado.

De ahí, añade, «que se vayan a hacer llegar a la Consejería las numerosas peticiones que se reciben para trasladar a la Junta no solo la preocupación, sino también el disgusto de los enfermos y de sus familias cuando se trata de patologías graves y extremadamente preocupantes como la que nos ocupa».

«En otras ocasiones hemos ido a pedir más infraestructuras o dotaciones, o que se creen plazas; en esta ocasión no parece que sea un problema crearlas o dotarlas presupuestariamente, sino conseguir médicos especializados en algunas áreas. Vamos a contrastar con la Consejería los planes que tienen para evitar que se repitan situaciones como las que hemos conocido en las últimas semanas, que generan como es lógico enorme alarma social y gran malestar en los enfermos», concluye la nota.

Frente comarcal para solucionar las deficiencias

Por su parte, Olegario Ramón anunció el viernes que pretende liderar un frente comarcal, que incluye también a la vecina Laciana, para reclamar mejoras en el Servicio de Oncología y no descartó la convocatoria de movilizaciones si no se producen. «Desde la institucionalidad se han de buscar soluciones. Lo deseable es no tener que tomar las calles, pero se haría si fuera necesario», aseguró antes de recalcar que la iniciativa es «totalmente apolítica, debe ser de todos, para que la administración competente dé soluciones urgentes que permitan que el servicio se preste de forma estable y soluciones estructurales, con toda la plantilla cubierta».

Por su parte, la Consejería insistió el mismo día -ya lo había hecho previamente- en que la asistencia oncológica a los pacientes de la Gerencia del Bierzo está asegurada. «El Servicio de Oncología del Hospital El Bierzo cuenta en su plantilla con cuatro plazas de las que dos están cubiertas. Desde el pasado mes de mayo, uno de los profesionales está de baja médica por lo que Sacyl ha venido sustituyendo esa incapacidad temporal laboral con oncólogos de los hospitales de referencia de la Comunidad» señalaba en un comunicado.