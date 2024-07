San Pedro se queda colgado: «Si nos quitan el teléfono fijo estamos perdidos»

Carmen Ramos Viernes, 19 de julio 2024, 08:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Descolgar un teléfono fijo en los domicilios de San Pedro de Paradela tiene los días contados. La operadora Telefónica ha confirmado a la Junta Vecinal de esta localidad perteneciente al municipio berciano de Fabero que a partir del 19 de octubre dejará de prestar el servicio, una situación que les dejará literalmente incomunicados.

Los vecinos se quedarán así descolgados de la red de comunicación que opera con la línea de cobre y que será eliminada de forma definitiva. La compañía tampoco les ofrece alternativas teniendo en cuenta que ni tan siquiera ha acometido las obras de instalación de la red de fibra óptica que garantizaría el mantenimiento del servicio al pueblo.

«Va pasando el tiempo y ni la Junta de Castilla y León ni la compañía nos explican nada», lamenta el pedáneo Manuel Ruiz, que se pregunta «si a partir del 19 de octubre quitan el cableado y nos pasan a la fibra y no tenemos la fibra ¿nos quedamos sin teléfono?».

Los habitantes de San Pedro de Paradela, localidad que cuenta con 12 vecinos durante todo el año -población que se multiplica casi por cuatro en verano llegando a 40- tiene claro que «aunque solo haya un vecino todos los pueblos tienen derecho a tener línea fija o móvil, como el agua o la luz, pero parece ser que aún estamos en los años 40 porque estamos muy atrasados».

«Abandonados del mundo»

Los vecinos de este pequeño pueblo del municipio de Fabero se sienten «abandonados del mundo» en una zona en el que la cobertura de telefonía móvil también es muy deficiente a pesar de tener los aparatos 4G que les permiten en ocasiones comunicarse a través de los mensajes de WhatsApp.

«Si nos quitan el teléfono fijo estamos perdidos en este pueblo como no nos pongan una antena», remarca el pedáneo, que tiene claro que aunque llegue la fibra a la localidad tampoco les garantizaría el servicio más allá de una velocidad a la que ni siquiera tendrían acceso al no tener una buena cobertura de telefonía móvil. «Aunque nos pongan la fibra el fijo sigue sin funcionar», insiste.

Mala señal de televisión

Un problema añadido es el mala señal de la televisión. Para poder sintonizar sus aparatos los habitantes de San Pedro de Paradela han tenido que instalar en sus casas unos aparatos que les permite recibir la señal en sus domicilios, todo ello desembolsando 400 euros por cada uno de ellos.

Se da la circunstancia de que la instalación estaba sunvencionada por la Junta, según explica el presidente de la Junta Vecinal, pero a partir del 1 de julio estas ayudas se han paralizado «no sé porqué motivo». «Creo que la Junta está actuando mal porque esa ayuda debería mantenerse hasta que todo el mundo tenga su aparato para poder ver la televisión», apunta Manuel Ruiz.

Así las cosas, exigen una solución tanto a la Junta como a la operadora. Advierten que en el caso de que no llegue están dispuestos a emprender medidas de presión. «No nos queda otra, si no hay una solución haremos movilizaciones para que no se rían de los pueblos, porque aunque seamos pocos tenemos el mismo derecho que los que tienen mil habitantes».

