Saborear el Bierzo en un bocado desde Madrid

En el número 48 de la transitada calle Ponzano de Madrid se elabora la mejor tarta de queso de la Comunidad y las mejores patatas bravas del mundo. ¿Lo que las hace diferentes? Ambas tienen sello berciano.

Marcos Gavela, natural de Fabero, es el berciano que está detrás de este negocio que tiene acento berciano y leonés. Le Qualité Tasca abrió sus puertas hace ya nueve otoños, en septiembre de 2014, y desde entonces, no han dejado de crecer.

Este proyecto «comenzó porque a mi me encanta salir a comer y me di cuenta de que nunca encontraba un sitio que encajara del todo con mi paladar», explica el regente de este local. «Me he criado con mi pequeña huerta y con mis animales en El Bierzo y por eso decidí emprender con un modelo de negocio en el que el objetivo es volver al origen, comprar directamente al productor y desarrollar nuestros platos en función de los productos de temporada. Es una hostelería muy cercana en la que le explicamos al cliente todo lo que hacemos», cuenta.

La Mejor Tarta de Queso de Madrid 2023

Y en ese «volver al origen» entra El Bierzo, muy presente en este proyecto. Le Qualité Tasca consiguió este año el segundo puesto a la Mejor Tarta de Queso de Madrid, una tarta con denominación de origen Bierzo. Este postre fusiona varios quesos de la Comarca: el queso de Ambasmestas y el queso de Veigadarte.

«En todos nuestros platos utilizamos productos del Bierzo. También utilizamos el queso de La Chata y el de O Cebreiro, que está pegado a nuestra tierra», señala Gavela. La tarta de queso de Le Qualité Tasca fue seleccionada de entre un centenar.

La tarta de queso de Le Qualité Tasca

Las Mejores Patatas Bravas del Mundo 2022

Además, este berciano consiguió que sus patatas bravas se alzasen con el segundo puesto de Las Mejores Patatas Bravas del Mundo en 2022. «Las patatas bravas también están elaboradas con productos del Bierzo. Utilizamos un pimentón de Ocero, que se llama Vallelongo. Las patatas son de la zona de La Bañeza por lo que también tienen un toque leonés», apunta Marcos.

El concurso internacional de patatas bravas se celebra en Palencia desde el 2019 y se presentan cada año.

Patatas bravas con sello berciano. Le Qualité Tasca.

En general, este distinguido restaurante de Madrid utiliza productos del Bierzo para elaborar sus platos. Gavela explica que también hacen platos típicos bercianos pero con una fusión, como el arroz de botillo con chipirones.

«Somos muy leoneses y muy bercianos. Nuestro mundo es El Bierzo y le damos a nuestro negocio esa imagen. Mi familia es del valle de Fornela y tengo muy presente esta zona, de hecho, fue allí donde surgió esta idea», cuenta un Marcos emocionado.