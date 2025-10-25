leonoticias - Noticias de León y provincia

Sus familiares se dirigen al cementerio. ARMH

Los restos del berciano Jesús Guerrero, asesinado en 1938, ya descansan en el cementerio de Horta

Fue movilizado a filas por el bando nacional, que le dio muerte cuando trató de pasar a las filas republicanas

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:06

Los restos del berciano Jesús Guerrero, asesinado por las tropas franquistas en Jaca en 1938, ya descansan en el cementerio leonés de Horta. 87 años después su familia ha podido enterrar a este soldado, que fue movilizado a filas por el bando nacional, pero que le dio muerte cuando trató de pasar a las filas republicanas, según un comunicado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lo exhumó en el verano de 2024 y lo ha identificado genéticamente.

Cuando el 12 de enero de 1938 fue asesinado, Jesús Guerrero tenía 22 años. Era vecino de Horta, Corullón, León. Según los datos que se han podido recopilar, formaba parte del Regimiento Zamora Nº 20. Se trataba de un soldado de reemplazo (quinta de 1936) que intentó incorporarse al Ejército Popular de la República y fue fusilado por este motivo, como hicieron varios soldados en esas fechas, también inhumados en el cementerio de Jaca en el que fue encontrado su cuerpo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exhumó sus restos en julio de 2024 en el cementerio municipal de la localidad oscense de Jaca. Al mismo tiempo fueron exhumados los restos de Fausto Lalaguna, que está misma semana ha sido enterrado en un cementerio familiar en la localidad aragonesa de Azlor, perteneciente a Somontano de Barbastro.

Esta tarde, a las 17.30 horas, en la localidad leonesa de Horta, la familia de Jesús Guerrero ha recibido sus retos en la que fuera la casa familiar en la que él vivió hasta ser movilizado a filas. Era soltero y en el acto han estado presentes sus sobrinos. Durante el acto, Beatriz, su sobrina nieta, agradeció a la ARMH su generoso trabajo y su sobrina, Generosa, resaltó leyendo un emotivo texto lo importante que ha sido para la familia el hecho de poder recuperarlos.

