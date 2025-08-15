leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pescador en medio de un río en una imagen de archivo.

Rescatan a dos pescadores en el río Sil tras abrirse las compuertas de un embalse

El rescate se produjo sin complicaciones y ninguno de los dos pescadores precisó asistencia sanitaria

I. Santos

León

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:52

Un suceso con un final feliz y sin muchas complicaciones. Dos pescadores quedan atrapados en el río Sil tras abrirse las compuertas del embalse de Hondinas y son rescatados sin complicaciones.

Una tarde tranquila de pesca en el río a su paso por el municipio berciano de Toreno que se vio truncada en torno a las 20:19 horas de la tarde de este jueves, 14 de agosto.

El Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León recibió la llamada de alerta de los propios afectados. Comunicaron que mientras estaban en el río pescando se abrió el embalse de Hondinas. Una situación que provocó el aumento del caudal con, además, mucha corriente. Los dos hombres se encontraban dentro del río en una zona alta y no podían salir de la zona sin poner en riesgo su vida.

Noticias relacionadas

Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros

Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros

Rufina, la vecina de Las Médulas que perdió su casa: «Nos han quitado el pueblo, el alma y la vida»

Rufina, la vecina de Las Médulas que perdió su casa: «Nos han quitado el pueblo, el alma y la vida»

Desde el 112 se coordinó este rescate de agua con el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León. De este modo, se dio trasladado a Guardia Civil de León, así como a los Bomberos de Ponferrada.

Finalmente, fueron estos últimos quienes auxiliaron a ambos pescadores que no precisaron asistencia sanitaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros
  2. 2 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  3. 3 Incendio en Boca de Huérgano: «Se ha contactado con los siete ganaderos perdidos»
  4. 4 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  5. 5 El humo ha obligado a cortar el túnel de la AP-66 entre León y Asturias
  6. 6 Castrocalbón arrasado por las llamas: «Lo hemos perdido todo, nos han dejado solos ante el fuego»
  7. 7 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada
  8. 8 Lágrimas y abrazos en La Bañeza por las pérdidas de Abel y Jaime
  9. 9 «Le quiero decir a Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»
  10. 10 León cierra un día complicado con «ocho incendios que preocupan y diez controlados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Rescatan a dos pescadores en el río Sil tras abrirse las compuertas de un embalse

Rescatan a dos pescadores en el río Sil tras abrirse las compuertas de un embalse