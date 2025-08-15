Rescatan a dos pescadores en el río Sil tras abrirse las compuertas de un embalse El rescate se produjo sin complicaciones y ninguno de los dos pescadores precisó asistencia sanitaria

Un pescador en medio de un río en una imagen de archivo.

I. Santos León Viernes, 15 de agosto 2025, 09:52 Comenta Compartir

Un suceso con un final feliz y sin muchas complicaciones. Dos pescadores quedan atrapados en el río Sil tras abrirse las compuertas del embalse de Hondinas y son rescatados sin complicaciones.

Una tarde tranquila de pesca en el río a su paso por el municipio berciano de Toreno que se vio truncada en torno a las 20:19 horas de la tarde de este jueves, 14 de agosto.

El Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León recibió la llamada de alerta de los propios afectados. Comunicaron que mientras estaban en el río pescando se abrió el embalse de Hondinas. Una situación que provocó el aumento del caudal con, además, mucha corriente. Los dos hombres se encontraban dentro del río en una zona alta y no podían salir de la zona sin poner en riesgo su vida.

Desde el 112 se coordinó este rescate de agua con el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León. De este modo, se dio trasladado a Guardia Civil de León, así como a los Bomberos de Ponferrada.

Finalmente, fueron estos últimos quienes auxiliaron a ambos pescadores que no precisaron asistencia sanitaria.