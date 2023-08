«Hay que reformar la Ley de la Comarca de forma consensuada y apoyada por todos»

De alcalde de Ponferrada a presidente del Consejo del Bierzo. Olegario Ramón da un salto en su andadura política y afronta su primer mandato como presidente comarcal «con ilusión, con responsabilidad y con muchos retos» para dirigir durante los próximos cuatro años el destino de una comarca que encara su futuro anclada en el presente y sin olvidar su pasado.

En su hoja de ruta, Ramón prioriza la reforma de la Ley de la Comarca, la consecución de una nueva sede y la gestión comarcal de residuos sólidos.

Tomó posesión de su cargo el pasado día 17 de julio como presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, ¿cómo están siendo estos primeros días al frente de la institución?

Al principio un poco complicado porque tenía que organizar administrativamente mi situación. He tenido que compatibilizar durante varios días el juzgado por las mañanas y luego por la tarde hacía reuniones en el Consejo. Ahora mismo ya desde la semana pasada estoy plenamente incorporado al Consejo, tomando conocimiento de las diferentes actividades que se realizan y reuniéndome con todos los responsables de los diferentes servicios.

De estos primeros días la idea principal que he sacado es que hay muchas cosas importantes que se hacen en el Consejo que no se conocen o que se conocen muy poco. Hay otras que también son importantes y se conocen más, como puede ser el Banco de Tierras, el tema de Medioambiente o Turismo, pero aquí se hacen actuaciones muy importantes como en Atención a Drogodependencias, en Formación y Empleo, en Igualdad, en Menores e incluso Protección Civil que es un servicio que se presta a todos los ayuntamientos del Bierzo, que realmente no se conoce o que se conoce poco, y es muy, muy importante lo que se hace.

De alcalde de Ponferrada a presidente de la institución comarcal, un salto importante...

Es un escenario distinto. Es verdad que yo no lo tenía en mi cabeza, trabajar para continuar un mandato más como alcalde de Ponferrada, continuar e incluso finalizar ese nuevo modelo de ciudad más moderna, más Europea, más humana, más verde, más sostenible más digital y ocurrió lo que ocurrió con ese pacto que la ciudadanía y los votantes y seguidores de Coalición por El Bierzo no entienden, porque se podría entender el pacto de Coalición con el PP porque sabemos que la historia de partido es que ha ido pactando tanto con la derecha como con la izquierda pero haber metido a la ultraderecha en el Ayuntamiento eso sí que no se entiende.

Entonces surge este otro escenario. La Ejecutiva Local del PSOE me propone y cree que debo intentar asumir la presidencia del Consejo y lo traslada al partido, que, afortunadamente, lo ve bien y considera que se ha hecho un trabajo muy bueno en Ponferrada y aquí estamos iniciando un nuevo mandato con ilusión, con responsabilidad y con muchos retos. Voy a compatibilizarlo con el ejercicio de la portavocía y la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada, eso sí, tratando de diferenciar ambas instituciones. Ya el otro día le decía al señor Alonso que el Consejo Comarcal no es el Ayuntamiento de Ponferrada, no es el lugar donde debamos discutir los temas municipales, lo mismo que el Ayuntamiento no es para discutir los temas comarcales. Voy a intentar ser muy escrupuloso en eso y voy a pedir a todos que lo sean también.

Alude al señor Alonso que fue precisamente quien dio la sorpresa en el pleno de investidura al presentarse él mismo como candidato a la presidencia, ¿cómo lo valora?

Creo que fue algo esperpéntico, fue mucho más lógica la postura del Partido Popular que sabía que había quince miembros del grupo socialista que por lo tanto iba a gobernar, el presidente, apoyado por mis compañeros iba a ser yo, se abstuvo y en este caso el señor Alonso con un consejero se propuso para la presidencia y votó en contra de que yo fuera el presidente del Consejo. Fíjese que nosotros ni siquiera votamos en contra de que el señor Alonso fuera el presidente del Consejo sino que nos abstuvimos. Creo que es una postura más lógica que beneficia más a la institución que lo que hizo el señor Alonso.

¿Considera que puso así de manifiesto esa rivalidad o descontento con usted?

Rivalidad cuando en el Ayuntamiento tienes 2 concejales y el Partido Socialista tiene 11 y en el Consejo tienes un consejero y el PSOE 15, rivalidad digamos en proporción nula. Lo que es cierto es que en el Ayuntamiento se han dado unas circunstancias que le han dado una posición relevante, que la ocupe y que lo haga lo mejor posible, pero que no lo intente en el Consejo. Yo desde luego no lo voy a hacer en el Consejo Comarcal para hacer política propia del Ayuntamiento de Ponferrada.

«La comarca del Bierzo es la única donde las brigadas forestales no están nueve meses y ese es un tema que hay que hablar»

Como presidente del Consejo toma el relevo a Gerardo Álvarez Courel, ¿ha dejado el listón muy alto?

Es evidente que Gerardo Álvarez Courel ha estado ocho años en el Consejo, que la institución se ha conocido más durante su mandato, que ha firmado un acuerdo marco a cuatro años que es un salto cualitativo con respecto a las condiciones anteriores de prestación de los servicios y ese trabajo hay que reconocerlo. Por mi parte evidentemente quiero hacer frente a los retos que el Consejo tiene y siempre hay que pretender mejorar incluso, eso tiene que ser la natural voluntad de un responsable público. Desde esa sede propia, desde esa posibilidad de gestión comarcal de los residuos sólidos, sé que es complicado pero daría también mucha legitimación al propio Consejo, y desde luego el llevar a cabo todo lo que está pendiente del convenio marco.

En el Consejo realmente todas las competencias son por convenio, sólo hay una realmente cedida que es Medioambiente, desde un decreto de 2005 que sí que transfiere competencias pero que ese decreto está sobrepasado por la realidad, fíjese que la comarca del Bierzo es la única donde las brigadas forestales no están nueve meses y el resto de la comunidad sí, parece que no es lógico y ese es un tema que hay que hablar. El resto de competencias son convenios que hay que ir aprobando año a año excepto el acuerdo marco que es para cuatro años, pues incluso el propio acuerdo marco tiene acuerdos sectoriales que hay que llevar a cabo.

Y luego pretender a medio y largo plazo fortalecer la institución desde el punto de vista del apoyo, por supuesto la ciudadanía, que ese sentimiento comarcal lo tiene casi todo el mundo pero también que tenga ese apoyo desde el punto de vista administrativo. La ley del 91 y la reforma de 2010 deberían haber salido prácticamente por unanimidad y un partido importante como era el PSOE no apoyó ni una ni otra porque no eran lo suficientemente ambiciosas con el territorio o incluso por algún desplante por no permitir que el propio presidente del Consejo en 2010 compareciera ante las Cortes y explicará cuál era la voluntad y la aspiración del Consejo. Eso se tiene que ir limando, se tiene que ir mejorando de cara a medio plazo ir a esa tercera reforma que tiene que ser consensuada y apoyada por todos.

Entre esos grande retos que avanzó en su toma de posesión está la reforma del acuerdo marco, ¿qué es lo que hay que revisar concretamente para que la comarca siga avanzando?

El acuerdo marco es una acuerdo que, primero, financieramente trata mejor al Consejo que antes pero de todos modos hay un problema en la puntualidad de los pagos. El Consejo no tiene fondos propios depende principalmente de los de la Junta y también de la Diputación de León, si esos pagos que provienen de otra administración se retrasan el Consejo sufre y sufre mucho porque no tiene recursos propios, pues este ese un tema que se tiene que solucionar. Y luego los anexos del acuerdo marco establecen competencias que se pueden mejorar a futuro pero que tienen que ser objeto de un convenio específico, bueno, pues avancemos, empecemos a hacer esos convenios específicos y avancemos en mejorar competencialmen y financieramente al Consejo.

¿Es un reto importante teniendo en cuenta quién gobierna en ese momento la Junta de Castilla y León?

Sí, es un reto importante, pero yo creo realmente en la lealtad institucional y por lo tanto lo tenemos que hacer. Es que ya hay un acuerdo firmado al respecto por lo que ambas partes estamos obligadas a desarrollar ese acuerdo. En cuanto a la sede por ejemplo establece ese Acuerdo Marco que el Consejo necesita una cesión por el Ayuntamiento de Ponferrada o por cualquier otro de un terreno sobre el que hacer la sede, pues a lo mejor podemos recuperar aquella idea que llegó a convertirse en un proyecto del que incluso llegaron a hacerse las excavaciones de los cimientos en una parcela de La Rosaleda, propiedad del Ayuntamiento, donde se inició un edificio de usos múltiples en el que iba a ir también el Consejo Comarcal. Era una inversión de 17 millones de euros y aquello se abandonó. La empresa fue a concurso la empresa que llevaba esa obra y aquello se abandonó y nunca más se retomó, pues puede ser el momento de retomarla para que la Junta tenga unas instalaciones dignas en Ponferrada, que no las tiene, y también que se aproveche para hacer en ese lugar la sede del Consejo Comarcal.

«Hay que fortalecer la institución desde el punto de vista del apoyo de la ciudadanía y administrativo»

¿Invitaría entonces a la Junta a retomar ese proyecto y a compartir esa sede ?

Ese proyecto, que yo lo ví perfectamente en el Ayuntamiento de Ponferrada cuando nos visitó el presidente Mañueco, fue una de las peticiones que le hice que se retomara esa actuación y la verdad dijo que se estudiaría pero finalmente se decidió no hacerlo. Pues puede ser el momento para retomarlo porque se daría la circunstancia de que la Junta tendría unas instalaciones idóneas para la comarca del Bierzo y el Consejo Comarcal también.

Otro de los aspectos importantes que como presidente avanzó que intentaría llevar a cabo o al menos encarrilar es la gestión de residuos, ¿lo ve factible teniendo en cuenta la necesidad del apoyo de 38 ayuntamientos?

Todo tiene su complejidad pero si no se inicia en ningún momento nunca se va a conseguir. Las competencias que pueda asumir el Consejo son desde arriba a abajo Diputación-Junta o desde abajo a arriba. Para los ayuntamientos evidentemente ceder competencias en el territorio siempre tiene cierta contestación por parte de los habitantes de ese municipio, ya en un momento cuando se habló de unir ayuntamientos porque costaba mantener servicios sufría una contestación por parte de los ayuntamientos pequeños. Por eso es importante la pedagogía, contarlo y explicarlo. Hay que reunirse con los ayuntamientos, en este caso especialmente con las mancomunidades. La mayor parte de las que se han creado en El Bierzo tienen como finalidad que varios ayuntamientos en conjunto hacen ese servicio de recogida de residuos y parece que tampoco tiene mucho sentido llevar los residuos más allá de Astorga para que sean tratados.

La idea de intentar un servicio de recogida e incluso de tratamiento de residuos de índole comarcal tiene todo el sentido y, además, daría entidad al Consejo. ¿Qué es difícil? Por supuesto, pero ha que tener esa pedagogía, hablar con las mancomunidades, con los ayuntamientos e ir dando pasos poco a poco. Desde luego en mi cabeza tengo que la sede debería llegar antes que esa gestión comarcal de residuos pero se debe intentar. Ese camino es un camino que se debe sondear.

¿Ha solicitado ya alguna reunión con la Junta para abordar estos aspectos?

He pedido una reunión con el propio presidente de la Junta, es agosto y hay que ser compresivos porque son fechas complicadas, pero yo espero que con cierta rapidez se pueda conveniar esa reunión en la que además de presentarme formalmente como presidente del Consejo también empecemos a hablar de esas cosas. Eso no quita de que haya conversaciones con consejeros con los que coincides por alguna otra razón. Por ejemplo ya he tenido algunas conversaciones con el consejero de Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que es uno de los importantes en materias del Consejo e incluso ya hemos avanzado en alguna cosa. Por ejemplo, una petición importante para Protección Civil era una pick up nueva, un vehículo que tiene ya muchos años y que a todas luces exige un cambio y tengo el compromiso del consejero, que sé que lo va a cumplir, que en noviembre llegará.

¿Ha abordado con él la posibilidad de ampliar en tiempo el dispostivo de efectivos contra incendios en la comarca?

Ha habido un adelanto en eso que le decía que somos el territorio donde no se cumplen los nueve meses de las brigadas y evidentemente hablaremos de eso. De momento como han sido conversaciones con motivo de otro tema o porque hemos coincidido por otra cosa eso se planteará posteriormente porque creía que protocolariamente lo que correspondía es una reunión con el presidente de la Junta que luego derivaría los temas que sean responsables de la diferentes áreas en las que en el Consejo se trabaja.

Avanzó además, la necesidad de «avanzar con músculo y decisión en la gestión unificada de Las Médulas», ¿cómo valora en este momento la situación?

Las Médulas es un problema evidente que no acaba de tener una solución. Parece que esa gestión unificada que se pretende, y que creo que sería buena del espacio, no cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Borrenes, pues ya van a quedar fuera del espacio tres o cuatro hitos importantes. Habría que intentar mejorar esa pedagogía e incluso la Junta puede ejercer competencias, está obligada a la protección de un patrimonio que es nada más y nada menos que Patrimonio de la Humanidad y deberíamos intentar que la gestión fuera conjunta. En el caso de todos los ayuntamientos, las juntas vecinales y del Consejo Comarcal se está intentando que ese Centro de Recepción de Visitantes vaya también a esa gestión conjunta. Nosotros no vemos mal la gestión conjunta, evidentemente eso tiene que llevar que la asunción de los gastos personal, de la sede, etc, tendría que ser asumida en pura lógica por la Fundación. Eso a todas luces tiene que ser así, no puede ser que vayamos a la gestión conjunta, que gestione y recaude la Fundación y que tenga que ser el Consejo Comarcal el que abone los gastos. Ese es un escenario que no se puede dar.

«Puede ser el momento de retomar el edificio de usos múltiples en La Rosaleda así la Junta tendría unas instalaciones idóneas y el Consejo también»

Precisamente hablando de Médulas, ¿qué opina del conflicto entre los trabajadores del Aula Arqueológica y el IEB?

Yo tengo una preocupación doble, además como socio que soy del Instituto de Estudios Bercianos. Tengo una preocupación evidente por la situación de los tres trabajadores del Aula Arqueológica que están sufriendo, que se les adeudan sus nóminas desde hace ya unos meses y hay que buscar una solución para que puedan percibir esos salarios que tienen pendientes. Luego tengo una preocupación importante por el futuro del IEB que es una institución muy nuestra, muy respetada, muy independiente y que tiene que seguir siendo así. Y si hay problemas en sl propio Instituto tenemos que garantizar entre los propios socios y las administraciones y El Bierzo en su conjunto la pervivencia del Instituto de Estudios Bercianos, ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo.

En este caso parece que el problema es que el dinero que tiene que llegar la Junta no acaba de llegar...

El Aula Arqueológica es propiedad y por un convenio, vencido ya hace bastantes años, está siendo prestado por el Instituto de Estudios Bercianos. Hasta ahora aunque parece que generaba cierto déficit nunca se había producido el impago de nóminas, ahora sí. Va a ser difícil una solución diferente de que la Junta y la Fundación asuman el Aula Arqueológica, la Junta desde luego es la titular, y que busquen una solución a esos salarios adeudados de los trabajadores, que son un potencial que no deberían descuidar, en ningún caso se deberían plantear el prescindir de esos trabajadores porque tienen un conocimiento y una experiencia que se ha de valorar especialmente para que continúen prestando esa extraordinaria labor que llevan prestando desde hace ya varios años.

¿En qué lugar coloca a las pedanías y a los municipios el nuevo presidente del Consejo Comarcal?

Eso va a ser una preocupación constante, visitarlos y preocuparme por ellos. En el Consejo se presta un servicio que se básico para los ayuntamientos que es el Servicio de Asistencia a Municipios, el SAM. El Consejo está sufriendo en ese servicio bajas, ahora mismo tenemos de baja dos profesionales fundamentales en la prestación de ese servicio y necesitamos ayuda de otras instituciones, Diputación e incluso la Junta para proceder a cubrir esas plazas de tal manera que no tengamos que dejar de prestar un servicio que para los ayuntamientos pequeños es fundamental. Desde quienes están en el SAM se hace un trabajo enorme, desde el interventor a todo los que están. ¿Qué ocurre? Que son escasos medios personales y muchos ayuntamientos. Si a eso unimos lo que ha ocurrido con una baja de dos profesionales que son muy importantes, el servicio de arquitectura y el de asesoría jurídica pues necesitamos imperiosamente la ayuda de Diputación e incluso de la Junta para seguir prestando ese servicio, especialmente a los más pequeños que son los que no tienen medios para poder llevar a cabo esas actividades ellos en solitario.

«Necesitamos imperiosamente la ayuda de Diputación e incluso de la Junta para seguir prestando el Servicio de Asistencia a Municipos»

¿Ahora mismo la prestación del servicio es precaria?

Ahora mismo es precaria por la situación que comento que hay mucho trabajo y tenemos dos profesionales de áreas principales de baja y eso afecta al servicio, claro que afecta, y si no hay una colaboración de otras administraciones genera retrasos en la tramitación de expedientes de esos ayuntamientos pequeños que necesitan del Servicio de Asistencia a Municipios para llevar a cabo la tramitación de sus expedientes.

¿Confía en que sea una legislatura tranquila respaldada por la mayoría absoluta con la que cuenta el PSOE?

La estabilidad creo que está garantizada con 15 consejeros sobre 27 pero aspiro a que la inmensa mayoría de las actuaciones que se lleven a cabo en el Consejo gocen de la unanimidad no ya de que los 15 consejeros socialistas que las apoyen sino que una gran parte al menos sean apoyadas por el Partido Popular e incluso también por Coalición por El Bierzo porque si anteponemos el bien de la comarca sobre los intereses partidistas o incluso personales pocas decisiones, y más aún por el Consejo, no deberían salir por unanimidad, es que muy pocas, aquellas que sean de contenido puramente político, estas cosas de mociones que se presentan podrán ser objeto de cierta duda pero las decisiones mollares que afecten a la comarca, a los ayuntamientos y a las juntas vecinales, esas entidades que son puro altruismo en beneficio de los pueblos, la inmensa mayoría tienen que salir con el apoyo de todos.