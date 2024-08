Recurso contra la denominación de Candín como Valle de Ancares: «Creo que no tiene base ni fundamento» El alcalde confía en que a partir de septiembre se pueda conocer si se admite a trámite el recurso presentado por la Diputación de Lugo, aunque tiene esperanzas en que no tenga mucho recorrido

Siendo agosto un mes inhábil en la Justicia española, todo hace pensar que será en septiembre cuando se pueda conocer si la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla y León acepta o no el recurso presentado por la Diputación de Lugo contra el acuerdo del pleno del Consejo Comarcal del Bierzo en el que se dio el visto bueno al cambio de denominación de Candín por Valle de Ancares.

Un acuerdo que fue unánime y que tuvo lugar en marzo de 2023 y contra el que se ha posicionado la Diputación de Lugo con un recurso, puesto que cree que vulnera la ley o que no cuenta con rigor histórico, entre otras razones.

Pero el alcalde de la localidad berciana, José Antonio Álvarez, considera que el Ayuntamiento ha seguido «un procedimiento totalmente legal y entendemos que sin cometer ningún tipo de error». De hecho, todas las reclamaciones de la Diputación de Lugo por vía administrativa « ya no tienen nada que hacer, son firmes», y solo les queda ese recurso contencioso-administrativo.

El siguiente paso será ver si el juez admite o no ese recurso, y en caso de que se admita, «habrá que ver qué base jurídica tienen para impugnar el acuerdo».

Para el regidor berciano el recurso presentado por la administración gallega en el tribunal «no tiene ninguna base ni ningún fundamento, pero bueno, cada uno es libre de tomar las decisiones que considera».

En el caso de que se admite y se produzca una sentencia judicial favorable, «nadie podrá decir que esto no es Ancares, si lo reconoce el juez será para siempre». «A nosotros no nos perjudica, si lo defendemos bien y lo probamos bien y nos dan la razón a nosotros, no solo no nos perjudica sino que nos beneficia porque habrá una sentencia judicial que así lo declara, entonces no podrán decir nada», concluye.

Un largo proceso

El Ayuntamiento de Candín, ahora Valle de Ancares, inició el proceso para cambiar su denominación hace cuatro largos años y desde el primer momento tuvo la oposición de la Diputación de Lugo, entre otros organismos gallegos, que mostraron su disconformidad al considerar que el Valle de Ancares abarca más territorio que solo este municipio berciano.

Pero para Valle de Ancares, este cambio, supone recuperar su identidad después de dos siglos, ya que fue en el siglo XIX, con la creación de las provincias y los ayuntamientos, cuando perdió su nombre.