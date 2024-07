Elbierzonoticias Igüeña Jueves, 18 de julio 2024, 18:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El grupo municipal de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Igüeña ha manifestado su oposición al gasto de 45.000 euros que se ha realizado, con una subvención procedente de fondos de Patrimonio Minero, en la reconstrucción de la ermita de San Pedro, sita en el desaparecido poblado minero de San Pedro.

La ermita fue construida por un empresario minero a mediados del pasado siglo XX que, según explican, prometió su construcción «si el carbón era de buena calidad». Un «regalo» que a juicio de los bercianistas «recuerda la cara más apolillada y rancia de aquella relación casi feudal del empresario y los trabajadores mineros». Unos mineros que «sufrieron condiciones laborales miserables y que quedaban enterrados bajo el carbón y a los que 'a cambio' se les daba una ermita como compensación por su duro trabajo».

Desde CB insisten en que «es un despropósito gastar 45.000 euros en la reconstrucción de una ermita, que no tenía ningún interés artístico y que recuerda el aspecto más rancio de la relación laboral», máxime cuando el verdadero patrimonio minero quedó sepultado en el momento en el que se dejó abandonada la explotación: teleférico, casas de obreros, vagoneso lavadero. «Ese es el verdadero patrimonio minero que no se reconstruye y el que conserva la verdadera memoria de la minería y no una versión dulcificada que parece sacada de aquellos reportajes del NO-DO con obreritos serviles y domesticados», remarcan.

Los bercianistas aseguran que la ermita fue reconstruida por orden del alcalde de Igüeña, Alider Presa, en un monte de utilidad pública «para mayor realce de ese paternalismo patronal del tardofranquismo». Además, denuncian que desde el Ayuntamiento y desde la Junta Vecinal de Espina de Tremor, también gobernada por el PSOE, se financia una romería que no figura, siquiera, entre las fiestas locales.

«Un despropósito general que muestra el caciquismo que reina en el gobierno del Ayuntamiento de Igüeña y en la Junta Vecinal de Espina de Tremor», concluyen.