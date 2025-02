Ramón cree que el creciente sentimiento leonesista debe ser un «toque de atención»

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 12 de febrero 2025, 13:07 Comenta Compartir

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, aseguró que el «maltrato» al que la Junta de Castilla y León somete a la provincia, en general, y a la comarca, en particular, está haciendo crecer el sentimiento leonesista y la petición para crear una autonomía propia. Así lo dijo después de que el alcalde de León, José Antonio Diez, presentase el informe que avalaría esa separación de Castilla.

Aunque Ramón indicó que «a este lado del Manzanal, el sentimiento leonesista tiene poco seguimiento» y reconoció que no conoce «en profundidad» el documento presentado por Diez, entiende que ese sentimiento está provocado por el abandono de la Junta hacia la provincia, lo que está creando «independentistas».

«No rehuyo el debate, todos son buenos. En principio creo que no estamos bien tratados y por eso surge esto. Somos la periferia, sufrimos un maltrato evidente y la Junta no se da cuenta, se están creando independentistas. Es imprescindible la eliminación de los desequilibrios y eso no está ocurriendo. Creo que esto es una buena llamada de atención», dijo en declaraciones a Ical.

En cuanto al artículo que avalaría la separación de León y Castilla, aludiendo al «interés general», Ramón cree que ese interés «sería difícil de definir y justificar».

En todo caso señaló que lo verdaderamente importante es centrarse en mejorar la vida de la gente, «solucionar sus problemas, la despoblación, lograr un buen acuerdo marco para el Consejo Comarcal del Bierzo y más financiación. El Bierzo debe tener más competencias, más independencia, decidir en qué gasta sus ingresos. La junta debe acabar con los desequilibrios».

Por último, y en calidad de miembro del PSOE, volvió a defender que hablar de este asunto «sin haberlo debatido en el seno del partido» no tiene sentido. «Tenemos próximamente un Congreso Autonómico. Quizá es allí donde se deba hablar», finalizó.